芝加哥, Nov. 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HIMSS & Health 2.0中东数字健康大会暨展览会将于2020年11月29日-12月2日以数字化活动形式举行。大会由沙特阿拉伯王国卫生大臣陶菲克·拉比耶博士阁下提供支持，与卫生部、沙特卫生理事会和沙特卫生专业委员会联合举办。



会议旨在讨论地区和国际医疗领域的当前挑战、愿景和关于未来计划和潜在解决方案的创意。会议还将讨论卫生信息技术的最新成果及从中受益的途径，并扩大对卫生信息技术重要性及其在提高绩效效率、改进高质量服务和卫生部门资源优化利用方面有效作用的认识。此外还将突出其重要作用，以及向所有受益人尽可能提供最高质量的医疗服务。

这次会议将有沙特国内外数字医疗部门的专家与会，并将包括多项以“共同转变医疗保健：从愿景到现实”为口号的“远程”演讲和简短研讨会，由信息技术和医疗保健领域的沙特专家、演讲者和国际代表担任发言人。

大会将讨论众多主题，其中包括：创建数字工作场所并讨论现状、领导共享创新和新商业模式、将医疗服务扩展到医院以外、利用数据的力量：实现更智能的医疗系统、新冠肺炎经验教训、利用数字健康技术来预测、预防和管理未来危机。此外还将介绍医疗保健领域的最新先进技术创新以及从中获益的途径。

注册现已开放。

本次会议的详细情况请见此处。

关于HIMSS

HIMSS是一家全球性咨询和思想领袖机构，通过信息和技术支持实现医疗生态系统的变革。作为一家由使命主导的非盈利性组织，HIMSS在医疗创新、公共政策、劳动力发展、研究和分析方面提供具有独特深度和广度的专业知识，就医疗信息和技术方面的最佳实践向全球领导者、利益相关方和影响力组织提供建议。HIMSS通过创新引擎向医疗机构、政府和市场供应商提供关键见解、教育和参与性活动，确保他们获得决策所需的正确信息。HIMSS总部设在伊利诺伊州芝加哥市，为全球医疗信息和技术领域提供服务，主要运营活动位于北美、欧洲、英国、中东和亚太地区。我们的会员包括8万多名个人、480家供应商组织、470个非盈利合作伙伴和650家医疗服务机构。

Karen D. Groppe

战略传播高级总监

手机 312.965.7898 | Twitter @Karen_D_Groppe



