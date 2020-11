芝加哥, Nov. 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HIMSS & Health 2.0 中東數碼健康會議暨展覽會將於 11 月 29 日至 12 月 2 日舉行,活動由沙特阿拉伯王國衛生部長 Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah 博士閣下贊助,並與衛生部、沙特衛生委員會和沙特衛生專業委員會合作。



此次會議旨在討論地區和國際層面醫療保健領域的當前挑戰、願景,以及有關未來計劃和潛在解決方案的想法。會議還將討論健康資訊技術的最新發現和從其中受益的方法,並傳播對健康資訊技術重要性的認識、這些技術在提高表現效率和改善優質服務上的有效作用,以及健康領域資源的最佳使用方法。此外,還凸顯其重要角色,以及為所有受益人提供最高品質的醫療服務。

此次會議的參與者包括沙特阿拉伯王國內外的數碼醫療保健領域專家,並將以「Transforming Health and Care Together: From Vision to Reality」(共同改變健康與保健:從願景到現實)為口號,「遠程」舉辦多個講座和簡短工作坊,並由資訊技術和醫療保健領域的沙特專家、講師和國際專家演講。

會議期間,將討論許多不同的主題,包括:打造數碼工作場所;討論現狀;領導共享的創新和新商業模式;擴大醫院以外的醫療保健服務;利用數據的力量:實現更智能的醫療系統;從 COVID-19 中吸取教訓;利用數碼健康來預測、預防和管理未來危機。此外,還闡明醫療領域的最新先進技術創新以及從中受益的方法。

現已接受登記。

請參閱此處了解會議詳情。

關於 HIMSS

HIMSS 是顧問和思想領袖,透過資訊和技術來支持健康生態系統的轉型。作為一個以使命為本的非牟利組織,HIMSS 在健康創新、公共政策、勞動力發展、研究和分析方面提供獨特而廣泛的專業知識,就健康資訊和技術的最佳做法為全球領袖、利益相關者和影響者提供建議。透過我們的創新動力,HIMSS 向醫療保健供應商、政府和市場供應商提供重要分析、教育和參與活動,以確保他們在決策時取得正確的資訊。HIMSS 的總部設於美國伊利諾伊州芝加哥,為全球健康資訊和技術社區提供服務,重點業務遍及北美、歐洲、英國、中東和亞太區。我們的成員超過 80,000 人、480 個供應商組織、470 個非牟利合作夥伴和 650 個健康服務組織。

