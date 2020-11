Villers-les-Nancy, le 23 novembre 2020 – 18 :00 (CET)

Communiqué de presse

LE GROUPE PHARMAGEST INTEGRE L’INDICE

MSCI GLOBAL SMALL CAP

MSCI Inc., principal fournisseur mondial d'indices et d'outils d'évaluation de performance financière, a choisi d'intégrer l'action PHARMAGEST INTERACTIVE dans son indice « MSCI GLOBAL SMALL CAP » à l'occasion de la révision des échantillons le composant. Ce prestigieux indice international constitue une référence pour les grandes et moyennes capitalisations mondiales.

Annoncée depuis le 10 novembre 2020 par la société MSCI Inc., l’intégration de l’action PHARMAGEST INTERACTIVE à l’indice « MSCI GLOBAL SMALL CAP » sera effective le 30 novembre 2020 après bourse.

Outre le MSCI Global Small Cap, le Groupe Pharmagest est également présent dans 3 autres indices : le CAC SMALL, le CAC All-Tradable (par inclusion) et le Gaïa Index.

Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d’Administration du Groupe Pharmagest commente : « Le Groupe Pharmagest, et toutes ses équipes, mettent l’innovation au coeur de leurs actions pour faire de la technologie un outil au service de la santé et du bien-être du plus grand nombre. Tous nos efforts, notre stratégie « Patient centré », notre Business Model efficace et l’amélioration de notre profil financier nous permettent d’atteindre aujourd’hui une capitalisation de plus de 1,5 milliard d’euros. Cela nous amène au niveau des grands groupes internationaux et nous sommes déterminés à poursuivre sur cette voie et maintenir notre avance. Nous sommes honorés et fiers d’intégrer ce prestigieux indice, qui témoigne de l’attractivité de notre titre pour les investisseurs. »

A propos du Groupe Pharmagest : www.pharmagest.com

Avec plus de 1.100 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Pharmagest est leader de solutions informatiques de Santé en Europe, au travers de solutions et services innovants à destination des professionnels de santé garantissant l’efficience du système de santé et l’amélioration du parcours de soins des patients.

Acteur structurant de l’offre de soins et de la coordination ville-hôpital, le Groupe est présent en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg et en Grande-Bretagne. Le Groupe Pharmagest développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : - PMGI FP

Indices : CAC® SMALL, CAC® All-Tradable par inclusion et Gaïa Index

Labélisé European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only et PEA PME

Suivez Pharmagest sur Twitter : @Pharmagest, Linkedin et Facebook





CONTACTS

Relations Analystes Investisseurs :

Directeur Administratif et Financier : Jean-Yves SAMSON

Tél. 03 83 15 90 67 – jean-yves.samson@lacooperativewelcoop.com

Relations Presse :

FIN’EXTENSO – Isabelle APRILE

Tél. 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr





Pièce jointe