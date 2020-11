Lyon, le 23 novembre 2020 — Esker, plateforme mondiale de digitalisation des processus administratifs et financiers basée sur l’Intelligence Artificielle, et Birlasoft Ltd. [BSE : 532400, NSE : BSOFT], fournisseur international de services informatiques et digitaux, s’allient pour proposer la suite complète d’automatisation Procure-to-Pay (P2P) et Order-to-Cash (O2C) d’Esker partout dans le monde.

Depuis plus de 30 ans, des entreprises du monde entier font confiance à Birlasoft pour trouver, implémenter et gérer les technologies dont elles ont besoin pour assurer le bon fonctionnement de leurs activités. De nombreux clients, récents ou de longue date, ont choisi Birlasoft pour les accompagner dans leur transformation digitale.

Birlasoft devient le tout premier partenaire d’implémentation de l’ensemble des solutions P2P et O2C d’Esker. Les clients de Birlasoft sont pour la plupart de grands acteurs du secteur de l’industrie qui présentent des exigences particulières liées à leurs systèmes ERP. Partenaire des principaux ERP, comme SAP®, Oracle® et Infor®, Birlasoft est particulièrement pertinent pour répondre aux besoins des entreprises, notamment depuis qu’elle leur propose la solution Esker qui est une extension stratégique et unifiée des ERP.

"Avec une solide expertise et une réputation hors pair dans le secteur, Birlasoft est un partenaire idéal pour Esker, particulièrement en cette période où les entreprises investissent davantage dans leur transformation digitale pour mettre en place les outils nécessaires au télétravail. La présence internationale de Birlasoft nous permettra d’aider un plus grand nombre d’entreprises à bénéficier d’une visibilité renforcée et de meilleurs résultats financiers avec l’automatisation de leur Cash Conversion Cycle." Steve Smith, Directeur de la filiale d’Esker aux Etats-Unis "Notre partenariat avec Esker est décisif pour accélérer la transformation des principaux processus métiers de nos clients. La suite Esker s’intègre avec une large gamme de systèmes ERP, tels que SAP, Oracle EBS et JD Edwards, et vient compléter l’expertise ERP de Birlasoft avec brio." Ajit Singh Chawla, Responsable International de la Business Unit Digitale chez Birlasoft



Esker et Birlasoft se sont rencontrés pour la première fois alors qu’un client de Birlasoft, grand fabricant de dispositifs médicaux, recherchait une solution capable d’automatiser ses processus de facturation clients, de gestion des factures fournisseurs et des commandes clients. Le client en question souhaitait abandonner son système ERP et automatiser à la fois ses processus P2P et O2C, tout en réduisant son budget informatique.

Birlasoft a choisi Esker pour sa solution intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle capable d’éliminer rapidement les tâches inefficaces et répétitives, tout en s’intégrant aux principaux ERP à l’échelle internationale.

À propos de Birlasoft, Ltd.

Birlasoft allie la puissance du domaine, de l’entreprise et des technologies digitales pour repenser les processus métiers de ses clients et de leur écosystème. Son approche consultative et de design thinking permet aux entreprises de gagner en productivité en aidant les clients à gérer leurs activités. La société Birlasoft fait partie du groupe CK Birla estimé à plusieurs milliards de dollars. Avec ses 10 000 ingénieurs Birlasoft s’est engagé à poursuivre son héritage de 158 ans de développement de communautés durables.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions de digitalisation des processus métiers, Esker accompagne les départements financiers et services clients des entreprises dans leur transformation digitale en automatisant leurs cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash.

Basées sur l’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent à 6000 clients dans le monde de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leur activité et de réduire les risques de fraude tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth™ à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 104 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 dont 2/3 à l’international.

