Bestyrelsen i MT Højgaard Holding A/S har, i overensstemmelse med selskabets gældende vederlagspolitik, der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 17. marts 2020, besluttet at indføre enkelte justeringer og præciseringer i selskabets bestående langsigtede bonusprogram (LTI-program), som blev indført efter fusionens gennemførelse i overensstemmelse med den daværende vederlagspolitik af den 5. april 2019.



Det tilpassede LTI-program gælder for 2020 og frem og erstatter programmet for 2019. De vilkår, overordnede principper og vederlagskomponenter, der fulgte af LTI-programmet for 2019, videreføres i al væsentlighed uændret i det tilpassede program.



LTI-programmet for 2020 gælder sideløbende med MT Højgaard Holding A/S' kontante kortsigtede lederbonusprogram.



Deltagere i LTI-programmet har ret til at investere 25-100% af deres eventuelle optjente kortsigtede bonus under lederbonusprogrammet. LTI-programmet er et revolverende, betinget aktieprogram, baseret på en årlig ret til tildeling af betingede aktier i MT Højgaard Holding A/S (”LTI-tildeling”). Aktierne, der erhverves under LTI-tildelingen underlægges en 3-årig modningsperiode.



Deltagerne kan under visse betingelser opnå ret til ”Matching Shares” samt "Udbytteaktier", som er nærmere beskrevet nedenfor.



Formålet med LTI-programmet er at sikre sammenfald mellem ledelsens og aktionærernes interesser, at styrke og fastholde deltagernes tilknytning til koncernen og at øge ledelsens fokus på de økonomiske mål, herunder høj og langsigtet værditilvækst.



Aktierne, der kan tildeles under LTI-programmet erhverves fra MT Højgaard Holding A/S’ beholdning af egne aktier.



Deltagernes køb af aktier som led i LTI-tildelingen sker til en kurs svarende til den gennemsnitlige noterede kurs i de første fem (5) handelsdage i optjeningsåret for LTI-tildelingen.



Værdien af den årlige LTI-tildeling opgøres årligt på tidspunktet for godkendelse af MT Højgaard Holding A/S’ årsregnskab på den ordinære generalforsamling.



Som led i programmet vil deltagernes andel af LTI-tildelingen i depotet under visse betingelser kunne forhøjes med et antal yderligere betingede aktier (”Matching Shares”) betalt af selskabet eller nedsættes.



Eventuelt udbytte på de aktier, deltagerne har købt under LTI-programmet, inklusiv eventuelle Matching Shares, geninvesteres automatisk i aktier i MT Højgaard Holding A/S (”Udbytteaktier”). Tilvækst af eventuelle Udbytteaktier sker til en tildelingskurs svarende til kursen på den gennemsnitlige noterede kurs i de første fem (5) handelsdage i regnskabsåret, hvor udbytte bliver udbetalt.



Værdien af den enkelte deltagers aktier, inklusiv eventuelle Matching Shares og Udbytteaktier, under LTI-programmet kan maksimalt udgøre to års grundløn for den enkelte deltager per LTI-tildeling beregnet på baggrund af børsværdien af de modnede aktier på modningstidspunktet. Den samlede akkumulerede tildeling af Matching Shares og Udbytteaktier til alle deltagere kan dog maksimalt udgøre 5% af MT Højgaard Holding A/S’ samlede aktiekapital på modningstidspunktet.



Selskabet vil afdække LTI-programmet ved opkøb af egne aktier, der placeres i depot i den 3-årige modningsperiode (se selskabsmeddelelse nr. 18 af den 23. november 2020.



Deltagernes andel af deres LTI-tildeling i depotet, inklusiv Udbytteaktier, vil være underlagt en årlig tildeling eller fradrag af Matching Shares på baggrund af udviklingen i selskabets aktiekurs eller dets resultater. Der kan således ske fradrag i den oprindelige LTI-tildeling/-investering fra deltageren. Matching Shares tildeles eller fradrages i hele aktier og kan for den samlede modningsperiode maksimalt udgøre +/- ½ aktie per aktie i depot nedrundet til nærmeste hele aktie. Deltagernes andel af Matching Shares i depotet indgår ikke i beregningen af et eventuelt tillæg eller fradrag af Matching Shares. Der kan således ikke tildeles eller fradrages Matching Shares for den andel af depotet, der udgør Matching Shares.



Deltagernes ret til at modtage aktierne som led i LTI-tildelingen, herunder eventuelle Matching Shares og Udbytteaktier, er betinget af fortsat ansættelse på modningstidspunktet (eller fratrædelse som ”good leaver”). En ”bad leaver” mister således alle sine LTI-tildelinger og dermed alle umodnede betingede aktier, herunder eventuelle Matching Shares og Udbytteaktier.



Deltagernes ret til at modtage Matching Shares er betinget af, at MT Højgaard Holding A/S i regnskabsåret forud for LTI-tildelingen og i de tre herefter følgende regnskabsår (tilsammen i alt fire (4) regnskabsår) i mindst et (1) år enten har udbetalt udbytte til aktionærerne i MT Højgaard Holding A/S eller har nedbragt den langfristede gæld.



Det er i øvrigt en forudsætning for opretholdelse af LTI-programmet, herunder tildeling af aktier i medfør heraf, at MT Højgaard Holding A/S til enhver tid har frie reserver til opkøb af egne aktier.



Indførelsen af LTI-programmet ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til 2020.



Kontakt: CFO Martin Solberg via telefon +45 2270 9365

Vedhæftet fil