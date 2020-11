RALEIGH, N.C., Nov. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, Inc. (NASDAQ: PRAH) gab heute die Ernennung von Isaac Rodriguez-Chavez, PhD, MHS, MS, zum Senior Vice President, Scientific and Clinical Affairs, bekannt. Er wird das Global Center of Excellence for Decentralized Clinical Trial (DCT) Strategy des Unternehmens leiten. Der Aufgabenbereich von Dr. Rodriguez-Chavez umfasst das kontinuierliche Wachstum und die Entwicklung der branchenführenden Strategie für dezentralisierte klinische Studien von PRA, die Entwicklung rechtlicher Rahmen und die Modernisierung klinischer Studien.



Dr. Rodriguez-Chavez verfügt über 32 Jahre Erfahrung in Virologie, Mikrobiologie, Immunologie, Vakzinologie und viraler Onkologie, auch in Grundlagenforschung, vorklinischer sowie klinischer Forschung (Phase I-IV). Bis vor kurzem leitete er als ein Senior Officer für Clinical Research Methodologies, Regulatory Compliance und Medical Policy Development beim Center for Drug Evaluation and Research (CDER) der U.S. Food and Drug Administration (FDA) die Entwicklung von Leitlinien rund um dezentralisierte klinische Studien mithilfe digitaler Gesundheitstechnologien. Bei der FDA untersuchte und modernisierte er Protokolle für die klinische Forschung, die verschiedene Krankheitsbereiche betreffen.

„Wir fühlen uns geehrt, dass wir einen der Pioniere für dezentralisierte klinische Studien und einen ausgewiesenen Experten für die Modernisierung klinischer Studien für PRA Health Sciences gewinnen konnten“, so Colin Shannon, President und Chief Executive Officer bei PRA. „Das Paradigma der klinischen Arzneimittelentwicklung entwickelt sich immer mehr zu einem eher dezentralisierten Modell, das besser darauf abgestimmt ist, wie Gesundheitsversorgung für jeden Einzelnen erbracht wird. Dank der Einbindung von Dr. Rodriguez-Chavez, einem der führenden Experten für dezentralisierte klinische Studien, in die hochmoderne DCT-Plattform von PRA werden wir den Prozess der klinischen Studien modernisieren.“

„Ich fühle mich geehrt, bei PRA Health Sciences das Global Center of Excellence for Decentralized Clinical Trial Strategy zu leiten und deren Umsetzung mit neuartigen digitalen Gesundheitstechnologien zu ermöglichen“, so Dr. Rodriguez-Chavez. „PRA Health Sciences verfügt über die führende Infrastruktur, das Humankapital und die Erfahrung, um Spitzenleistungen in einer globalen Palette klinischer Forschung und Gesundheitsdienstleistungen zu erbringen. Wir erleben derzeit eine exponentielle Einführung moderner klinischer Versuchsdesigns auf diesem Gebiet, einschließlich dezentralisierter klinischer Studien, und es ist mir eine große Ehre, an der Spitze dieses Wandels zu stehen. Wichtig ist, dass PRA Health Sciences auch den Puls und die Stimme von Studienteilnehmern vertritt und den richtigen Ansatz verfolgt, um jeden Einzelnen hinsichtlich seiner Gesundheit mit den neuesten Innovationen im Gesundheitswesen zu unterstützen.“

Vor seiner Arbeit bei der FDA war Dr. Rodriguez-Chavez Gründer und CEO von 4Biosolutions Consulting sowie Vice President für den Bereich Research beim Texas Biomedical Research Institute. Davor war er der Leiter des AIDS & Immunosuppression Programms am National Institute of Dental and Craniofacial Research der National Institutes of Health (NIH). Darüber hinaus hatte Dr. Rodriguez-Chavez die Position des Senior Clinical Scientist bei Schering Plough Corporation und des Director eines Portfolios für HIV-Impfstoffe am National Institutes of Allergy and Infectious Diseases der NIH inne.

Dr. Rodriguez-Chavez übt zudem viele weitere Funktionen für die klinische Forschungsgemeinschaft aus, darunter:

Mitglied des Scientific Leadership Board der Digital Medical Society (DiME)

Regulatory Advisor beim Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), mit Schwerpunkt auf Initiativen für dezentralisierte Studien unter Verwendung digitaler Gesundheitstechnologien

Mitglied des Leadership Council der Decentralized Trials & Research Alliance (DTRA)

Vorstandsmitglied der Hypertrophic Cardiomyopathy Association (HCMA)

Veröffentlichte 50 wissenschaftliche und technische Artikel in seinen Fachgebieten

Redner auf 68 globalen Konferenzen

Dr. Rodriguez-Chavez hat einen B.S. in Biologie (Venezuela), einen M.S. in Mikrobiologie (Venezuela), einen M.H.S. in klinischer Forschung (Duke School of Medicine) und einen Ph.D. in Virologie und Immunologie (University of Delaware).

PRAs Global Center of Excellence for Decentralized Clinical Trial Strategy



Die Ernennung von Dr. Rodriguez-Chavez ist der Höhepunkt von über fünf Jahren Investition in Menschen, Prozesse und Technologie, um das Global Center of Excellence for Decentralized Clinical Trial Strategy, das robusteste und am besten integrierte Beratungsunternehmen der Branche für klinische Forschung, aufzubauen.

„Unser Schwerpunkt liegt seit vielen Jahren darauf, ein innovatives mobiles Ökosystem im Gesundheitswesen zu schaffen, um in der Lage zu sein, dezentralisierte klinische Studien im Auftrag unserer Kunden und Sponsoren durchzuführen“, so Kent Thoelke, Executive Vice President und Chief Scientific Officer bei PRA. „Wir freuen uns sehr darüber, dass Dr. Rodriguez-Chavez nun bei PRA die Leitung dieser Bemühungen innerhalb unseres Global Center of Excellence übernimmt und seine Sachkenntnis zu regulatorischen Fragen nutzt, um PRA zu helfen, sicherzustellen, dass klinische Forschung eine Versorgungsoption für alle Patienten ist.“

Erst im vergangenen Jahr hat PRA diese Investitionen in die Tat umgesetzt, indem das Unternehmen Sponsoren und Partner bei der Entwicklung einer Strategie für dezentralisierte und hybride klinische Studien, der Entwicklung von Protokollen und dem Erhalt behördlicher Genehmigungen unterstützt hat. PRA hat den Standard für die Planung und Durchführung der Integration von Technologie in die klinische Forschung und dezentralisierte Studien-basierte Meilensteine gesetzt:

Neben der Aktivierung von mehr als 50 hybriden klinischen Studien mit neuartigen digitalen Gesundheitstechnologien in den letzten drei Jahren startete die PRA im November 2019 die allererste vollständig dezentralisierte, mobile, indikationssuchende klinische Studie zu Herzinsuffizienz. Die Teilnehmer der laufenden Studie können per Telefon und Computer direkt von zu Hause aus mitwirken. Die Studie nutzt die Mobile Health Platform von PRA sowie intelligente, tragbare Technologie, um die Lebensqualität der Teilnehmer zu bewerten und ihre körperliche Aktivität zu verfolgen.

PRA hat seine Mobile Health Platform im März 2020 erweitert, sodass Sponsoren alles, was an einem klinischen Prüfzentrum möglich ist, nun auch aus der Ferne tun können. Die Plattform umfasst eine mobile App, die sowohl Sponsoren als auch Teilnehmer in klinischen Studien nutzen können. Mit der mobilen App können elektronische Einwilligungserklärungen und elektronische Signaturen sowie sämtliche vom Patienten berichteten Ergebnisse erfasst werden – direkt über das Smartphone oder Tablet des Teilnehmers. Über vernetzte Geräte kann die App auch direkt beim Patienten zu Hause Gesundheitsdaten erfassen und in die Datenquelle für die klinische Studie einspeisen.

PRA kaufte im Januar 2020 das Unternehmen Care Innovations, ein Marktführer im Bereich der verbraucherorientierten Telemedizin und Fernüberwachung von Studienteilnehmern. Gemeinsam nutzten PRA und Care Innovations die Health Harmony-App, um im März das COVID-19 Monitoring Program zu starten. Das App-gesteuerte Programm ermöglicht es Arbeitgebern, Kostenträgern, Leistungserbringern und Gesundheitssystemen, die Gesundheit und das Wohlbefinden Einzelner zu verfolgen, die möglicherweise asymptomatisch sind, einer SARS-CoV-2-Infektion ausgesetzt waren oder mit COVID-19 diagnostiziert wurden.



Das Global Center of Excellence for Decentralized Clinical Trial Strategy bündelt das Fachwissen von PRA-Teams, die über die praktische Erfahrung verfügen, um schnell wirksame Lösungen zu implementieren, die Sponsoren bei der Umsetzung dezentralisierter oder hybrider Studiendesigns benötigen. Weitere Informationen über die dezentralen Studienmöglichkeiten und -Lösungen von PRA finden Sie unter https://prahs.com/decentralized-clinical-trials.

