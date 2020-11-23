北卡罗来纳州罗利市, Nov. 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, Inc.（NASDAQ：PRAH）今天宣布任命Isaac Rodriguez-Chavez博士（哲学博士、公共卫生硕士、理学硕士）为科学和临床事务高级副总裁。他将领导该公司去中心化临床试验（DCT）战略全球卓越中心的工作。Rodriguez-Chavez博士的职责包括PRA行业领先的去中心化临床试验战略的持续发展和开发、监管框架创建和临床试验现代化。
Rodriguez-Chavez博士在病理学、微生物学、免疫学、疫苗学和病毒肿瘤学方面拥有超过32年的经验，包括基础研究、临床前研究和临床研究（I-IV期）。他最近期担任的职务是美国食品药品管理局药物评价和研究中心（CDER）临床研究方法、监管合规和医疗政策制定高级官员，领导了使用数字医疗技术的去中心化临床试验相关指南的制定。他在FDA完成了影响多个疾病领域的临床研究方案的评估和现代化工作。
“这位去中心化临床试验先锋人物、临床试验现代化领域公认的专家加入PRA Health Sciences令我们感到十分荣幸，”PRA总裁兼首席执行官Colin Mouser表示， “临床药物开发范式正不断地向去中心化程度更高的模式发展演进，以更好地匹配向患者提供医疗服务的方式。有了去中心化临床试验的领先专家之一Rodriguez-Chavez博士与PRA最先进DCT平台双剑合璧，我们将实现临床试验流程的现代化。”
“我很荣幸能够加入PRA Health Sciences，领导去中心化临床试验战略全球卓越中心，通过创新的数字医疗技术使其得以实施。”Rodriguez-Chavez博士说道， “PRA Health Sciences拥有领先的基础设施、人力资本和经验，可提供卓越的全球临床研究和医疗服务。包括去中心化临床试验在内，现代临床试验设计在这个领域的采用目前正以指数级增长，能够为领导这场变革尽一份力，令我深感荣幸。重要的是，PRA Health Sciences还掌握试验参与者的动态和意见，以及利用医疗保健系统的最新创新帮助患者改进健康的正确方法。”
在FDA任职之前，Rodriguez-Chavez博士是4Biosolutions咨询公司的创始人兼首席执行官，也是得克萨斯生物医学研究所的研究部副所长。此前，他在国家卫生研究院（NIH）全国牙科和颅面研究所担任艾滋病和免疫抑制计划主任。Rodriguez-Chavez博士还曾担任Schering Plough Corporation高级临床科学家和NIH过敏和传染病国家研究院艾滋病毒疫苗组合主任。
Rodriguez-Chavez博士还在临床研究界身兼多职，其中包括：
Rodriguez-Chavez博士拥有生物学学士学位（委内瑞拉）、微生物学硕士学位（委内瑞拉）、临床研究硕士学位（杜克医学院）和病毒学和免疫学博士学位（特拉华大学）。
PRA全球去中心化临床试验卓越中心
Rodriguez-Chavez博士的任命是五年多来在人员、流程和技术方面大力投入的最重要体现，我们的投入正是为了打造去中心化临床试验战略全球卓越中心——业内最强大、综合性最强的临床研究咨询机构。
PRA执行副总裁兼首席科学官Kent Thoelke表示：“多年来，我们一直致力于打造一个能够代表我们的客户和申办者进行去中心化临床试验的创新移动医疗生态系统。我们很高兴Rodriguez-Chavez博士能够加入PRA，在我们的全球卓越中心领导这项工作，并利用他在监管方面的专业知识，帮助PRA确保临床研究成为所有患者的医疗选择。”
就在去年，PRA将这些投入付诸行动，指导申办者和合作伙伴制定去中心化和混合临床试验战略、方案创建和获得监管批准。PRA制定了相关的规划和执行标准，将技术集成到临床研究和以去中心化试验为重点的里程碑中，其中包括：
去中心化临床试验战略全球卓越中心汇集了PRA团队的专业知识。这些团队可依托其实际经验在实施去中心化或混合试验设计时迅速实施申办者所需的有效解决方案。有关PRA去中心化试验能力和解决方案的更多信息，请访问https://prahs.com/decentralized-clinical-trials。
关于PRA Health Sciences
按营业收入计，PRA Health Sciences是世界最大的全球合同研究机构之一，为生物技术和制药行业提供外包临床研发和数据解决方案服务。PRA全球临床研发平台遍及北美、欧洲、亚洲、拉丁美洲、非洲、澳大利亚和中东，办公机构达到75个以上，全球员工超过17500人。2000年以来，PRA已参与了世界各地约4000项临床试验。此外，PRA还参与了众多关键性或支持性试验，超过95种产品由此获得了美国食品药品管理局和国际监管机构批准。如需了解有关PRA的更多信息，请访问www.prahs.com。
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