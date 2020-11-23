北卡羅萊納州拉里格, Nov. 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences, Inc. (NASDAQ: PRAH) 今天宣佈任命 Isaac Rodriguez-Chavez 博士、環境健康科學碩士兼理學碩士為科學和臨床事務高級副總裁。他將領導公司的全球分散式臨床試驗策略卓越中心。Rodriguez-Chavez 博士的職責包括實現 PRA 領先業界的分散式臨床試驗策略的持續增長和發展、建立監管框架和現代化臨床試驗。



Rodriguez-Chavez 博士在體內、微生物學、免疫學、疫苗學和病毒腫瘤學領域擁有超過 32 年的經驗，包括基本、臨床前和臨床研究（第 I 至 IV 期）。他此前在美國食品藥品管理局 (FDA) 的藥物評估及研究中心 (CDER) 擔任臨床研究方法學、監管合規和醫療政策制定高級官員，帶領制定使用數碼健康技術進行分散式臨床試驗的指引。他在 FDA 評估並使影響多個疾病領域的臨床研究協議現代化。

PRA 主席兼行政總裁 Colin Shannon 說：「我們很榮幸分散式臨床試驗的先驅兼著名臨床試驗專家加入 PRA Health Sciences。臨床藥物開發範例繼續發展成為更分散的模式，以進一步與向個人提供醫療保健的方式保持一致。分散式臨床試驗的主要專家 Rodriguez-Chavez 博士配合 PRA 最先進的分散式臨床試驗平台，將協助我們使臨床試驗流程現代化。」

Rodriguez-Chavez 博士說：「我很榮幸加入 PRA Health Sciences，領導其全球分散式臨床試驗策略卓越中心，並採用新型數碼健康技術實施。PRA Health Sciences 擁有領先的基礎設施、人力資本和經驗，可在全球一系列的臨床研究和醫療服務中提供卓越的服務。目前，我們正在該領域以幾何級數速度採用現代臨床試驗設計，包括分散式臨床試驗，我真的很榮幸能協助領導這一變革。重要的是，PRA Health Sciences 還緊貼試驗參與者的需求，以及使用醫療保健系統的最新創新來協助個人獲得健康的正確方法。」

在加入 FDA 工作之前，Rodriguez-Chavez 博士是 4Biosolutions Consulting 的創始人兼行政總裁，同時是 Texas Biomedical Research Institute 的研究副總裁。在此之前，他是國家衛生院 (NIH) 國家牙科和顱顏研究所的愛滋病和免疫抑制計劃主任。Rodriguez-Chavez 博士還在 Schering Plough Corporation 擔任高級臨床科學家，以及在 NIH 國家過敏和傳染病研究所擔任人類免疫缺陷病毒疫苗產品組合總監。

Rodriguez-Chavez 博士還以多種身份為臨床研究界服務，包括：

數碼醫療學會 (DiME) 科學領導理事會成員

電機電子工程師學會 (IEEE) 監管顧問，專注於使用數碼健康技術進行分散式試驗計劃

分散式試驗與研究聯盟 (DTRA) 領導委員會成員

肥厚型心肌症學會 (HCMA) 理事會成員

在他的專業領域發表了 50 篇科學和技術文章

在 68 個全球會議上演講

Rodriguez-Chavez 博士擁有生物學學士學位（委內瑞拉）、微生物學碩士（委內瑞拉）、臨床研究的環境健康科學碩士（杜克大學醫學院），以及病毒學和免疫學博士學位（特拉華大學）。

PRA 的全球分散式臨床試驗卓越中心

Rodriguez-Chavez 博士的任命是對人才、流程和技術進行超過五年投資的最終結果，以建立全球分散式臨床試驗卓越中心，這是業界最強大的綜合臨床研究諮詢機構。

PRA 執行副總裁兼科學總監 Kent Thoelke 說：「多年來，我們一直致力建立創新的流動醫療保健生態系統，以便能夠代表我們的客戶和贊助商提供分散式臨床試驗。我們很高興歡迎 Rodriguez-Chavez 博士加入 PRA，在我們的全球卓越中心內領導這項工作，並利用其監管專業知識來協助 PRA 確保臨床研究是所有患者的護理選擇。」

去年 PRA 已將這些投資付諸實踐，指導贊助商及合作夥伴制定分散式及混合臨床試驗策略、制定協議及確保獲得監管機構的批准。PRA 為規劃和實施將技術整合至臨床研究和分散式試驗里程碑設定標準，包括：

除了在過去三年中開展超過 50 項涉及新型數碼醫療技術的混合臨床試驗外，PRA 還於 2019 年 11 月推出第一個完全分散式、流動和尋求適應症的心臟衰竭臨床試驗。正在進行的試驗中的參與者能夠在家中使用電話和電腦進行互動。這項研究使用 PRA 的流動健康平台和智能、可穿戴技術來評估參與者的生活質素，以及追蹤其體能活動。

PRA 於 2020 年 3 月擴展其流動健康平台，讓贊助商可以在臨床中心遠程完成所有可實現的工作。該平台包括贊助商和參與者可在進行臨床試驗時使用的流動版應用程式。該流動應用程式可以透過參與者的個人電話或平板電腦收集電子知情同意書和電子簽名，並可直接在裝置上提供患者報告結果。該應用程式還可透過連接裝置來收集家居醫護數據，並將這些數據用於臨床試驗。

PRA 於 2020 年 1 月收購了 Care Innovations，這是以消費者為中心的遠程醫療和遠程試驗參與者監控的領導者。PRA 和 Care Innovation 一起利用 Health Harmony 應用程式在 3 月啟動 COVID-19 監控計劃。該由應用程式驅動的計劃允許僱主、付款人、供應商和醫療保健系統追蹤可能無症狀、暴露於 SARS-CoV-2 感染環境或被診斷患有 COVID-19 人士的身心健康狀況。



全球分散式臨床試驗策略卓越中心匯集了 PRA 團隊的專業知識，他們具有實踐經驗，可以快速實施贊助商在實施分散式或混合式試驗設計時所需的有效解決方案。如欲進一步了解 PRA 分散式試驗能力和解決方案，請瀏覽 https://prahs.com/decentralized-clinical-trials。

關於 PRA Health Sciences

PRA Health Sciences 是按收入計算的全球領先環球合約研究組織之一，為生物技術和製藥業提供承包臨床開發和數據解決方案服務。PRA 的全球臨床開發平台包括位於北美、歐洲、亞洲、拉丁美洲、非洲、澳洲和中東等 75 多個辦事處，在全球各地擁有 17,500 多名員工。自 2000 年以來，PRA 已在世界各地參與約 4,000 項臨床試驗。此外，PRA 還參與了不少關鍵或支持性試驗，促成美國食品及藥物管理局或國際監管機構批准超過 95 種產品。如欲進一步了解 PRA，請瀏覽 www.prahs.com。

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