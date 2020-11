MONTRÉAL, 23 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies inc. (« Theratechnologies ») (TSX: TH) (NASDAQ: THTX), une société biopharmaceutique commerciale axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, a annoncé aujourd’hui que des membres de la direction présenteront lors du Piper Sandler 32nd Annual Virtual Healthcare Conference les 1er et 2 décembre 2020.



En prévision de la conférence virtuelle et des rencontres avec les investisseurs, une discussion informelle préenregistrée avec Paul Lévesque, président et chef de la direction de Theratechnologies, est désormais disponible pour visionnement. Pour accéder à la discussion informelle, veuillez cliquer ici. Le lien est aussi disponible dans la section « Nouvelles » du site web de la société.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX: TH) (NASDAQ: THTX) est une société biopharmaceutique commerciale axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs qui répond à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

