- Selvita versterkt zijn positie als een van de grootste preklinische contractonderzoeksorganisaties in Europa -

Overname breidt Selvita's aanbod van geïntegreerde drug discovery-diensten aanzienlijk uit

Transactie zal de inkomsten van Selvita bijna verdubbelen

Totale bedrijfswaarde van €31.2M, te betalen in contanten

Fidelta zal de komende vijf jaar doorgaan met het uitvoeren van drug discovery-diensten voor Galapagos

Mechelen, België en Krakau, Polen - 23 november 2020, 22.15 CET - Galapagos NV [Euronext & NASDAQ: GLPG] en Selvita S.A. [WSE: SLV] - kondigden vandaag aan dat ze een overeenkomst hebben getekend waarbij Selvita 100% van de uitstaande aandelen in Fidelta d.o.o. overneemt voor een bedrag van €31.2M te vermeerderen met de gebruikelijke vereffiningen van contanten en werkkapitaal.

Fidelta doet contractonderzoek binnen de Galapagos groep, met name op het gebied van ontstekingen, fibrose en anti-infectiva. Het heeft momenteel 181 werknemers in dienst, waaronder meer dan 150 wetenschappers, die diensten voor geneesmiddelenonderzoek leveren aan de biotech- en farmaceutische industrie, met een bewezen staat van dienst van succesvolle projecten gedurende vele jaren. Fidelta heeft bijna 6.000 m2 onderzoeksruimte in Zagreb, Kroatië. De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden voor closing en zal naar verwachting worden afgerond op 4 januari 2021.

Galapagos is een volledig geïntegreerd biofarmaceutisch bedrijf met een pijplijn van potentiële medicijnen met een nieuw werkingsmechanisme en commerciële activiteiten in Europa; als zodanig passen de activiteiten die Fidelta aanbiedt niet meer in zijn strategie.

Na afronding van de overname zal Fidelta volledig worden geconsolideerd onder de Selvita groep, en blijven opereren onder de naam Fidelta.

Uitgebreider aanbod en opening van nieuwe groeimogelijkheden

De scope van de diensten die door Fidelta worden geleverd, is complementair aan het aanbod van Selvita en stelt Selvita in staat een concurrentievoordeel op te bouwen in domeinen zoals DMPK, in vivo farmacologie en toxicologie. Selvita zal ook zijn activiteiten op het gebied van medicinale chemie en in vitro farmacologie vergroten, wat resulteert in een aanzienlijke versterking van zijn marktpositie.

De therapeutische expertisegebieden van Fidelta sluiten aan op de huidige marktvraag. Infectieziekten, ontstekingen en fibrose zijn allemaal gebieden van kernexpertise voor Fidelta en zijn steeds belangrijker wordende aandachtsgebieden voor farmaceutische bedrijven vanwege de aanzienlijke en onvervulde medische behoeften.

“We zijn verheugd dat we onze overname van Fidelta kunnen aankondigen. Dit past perfect bij ons: een zeer ervaren organisatie, met een volledig scala aan interne mogelijkheden om geneesmiddelen te ontdekken en een bewezen staat van dienst op het gebied van de levering van klinische kandidaatmedicijnen”, zegt Boguslaw Sieczkowski, Chief Executive Officer bij Selvita. “Deze overname is in lijn met de strategie die we eerder dit jaar aankondigden, maar het is ook een sprong voorwaarts in zowel de reikwijdte van ons dienstenportfolio als de omvang van onze activiteiten. Het is een transformerend moment in de geschiedenis van Selvita.”

“De wetenschappelijke kennis, het zakelijk inzicht en de focus en toewijding van het team van Fidelta zijn ongeëvenaard. Ik wil het Fidelta-team bedanken voor de uitstekende samenwerking door de jaren heen. Ik weet zeker dat ze zullen gedijen onder Selvita. We zetten een deel van ons researchwerk met Fidelta voort, dus daar zullen we van profiteren”, zegt Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos.

“We zijn erg blij met het zetten van deze grote en logische stap in de verdere ontwikkeling van Fidelta en dat we samen met Selvita onze aanwezigheid op de markt kunnen versterken. Door deze twee bedrijven samen te brengen, kunnen we een hoog kwaliteitsniveau behouden en een nog meer geïntegreerde benadering bieden in de dienstverlening aan onze klanten”, zegt Adrijana Vinter, algemeen directeur van Fidelta.

Transactiestructuur en zijn waardepotentieel

In de loop der jaren is Fidelta getransformeerd van een interne R&D-afdeling naar een winstgevende externe CRO met een sterke groei. Fidelta rapporteerde een omzet van €17,4 miljoen en een EBIDTA van €2,6 miljoen in 2019. Het volledige jaar 2020 ligt op schema om een ​​recordjaar te worden voor Fidelta; in de eerste 9 maanden rapporteerde Fidelta een omzet van €17,2 miljoen, en een bedrijfswinst van €4,4 miljoen.

Fidelta beschikt over een diverse inkomstenbasis, waaronder samenwerkingen met een aanzienlijk aantal grote farma- en biotechklanten. De overname zal bijdragen aan de omzetgroei van Selvita en een aanzienlijke bijdrage leveren aan zijn EBITDA.

Over Selvita

Selvita is een preklinische contractonderzoeksorganisatie die multidisciplinaire ondersteuning biedt bij het oplossen van de unieke uitdagingen van onderzoek op het gebied van geneesmiddelenontdekking, regelgevende studies, evenals research en development.

Het bedrijf werd opgericht in 2007 en heeft momenteel meer dan 550 professionals in dienst, van wie meer dan 1/3 een PhD-titel heeft. Selvita heeft zijn hoofdkantoor in Krakau, Polen, met een tweede onderzoekscentrum in Poznan, Polen en internationale kantoren in Cambridge, MA en South San Francisco, in de VS, evenals in Cambridge, VK. Selvita is een grootaandeelhouder in Ardigen, een bio-informaticabedrijf dat geavanceerde kunstmatige-intelligentiemethoden gebruikt voor nieuwe precisiegeneeskunde.

Selvita heeft een bewezen staat van dienst van succesvol afgeronde projecten en klanten in 40 landen. Het merendeel van de inkomsten van het bedrijf is afkomstig van farmaceutische, biotech-, chemische en agrochemische bedrijven uit de VS en Europa. Selvita is genoteerd op de beurs van Warschau (WSE: SLV). Meer informatie op www.selvita.com .



Over Galapagos

Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Een aantal daarvan leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoekstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit onderzoeksprogramma’s tot fase 3-studies in ontstekingsziekten, fibrose en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com .

Contacten Selvita

Media & Investors:

Natalia Baranowska

+48 784 069 418

natalia.baranowska@selvita.com



Contacten Galapagos

Investors:

Elizabeth Goodwin

VP Investor Relations

+1 781 460 1784

Sofie Van Gijsel

Senior Director Investor Relations

+32 485 19 14 15

ir@glpg.com

Media:

Carmen Vroonen

Global Head of Communications & Public Affairs

+32 473 824 874

Anna Gibbins

Senior Director Therapeutic Areas Communications

+44 7717 801900

communications@glpg.com

Forward-looking statements Selvita

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die een aantal risico’s en onzekerheden inhouden. De toekomstgerichte verklaring zijn gebaseerd op de evaluatie die Selvita heeft gemaakt op de datum van het persbericht. De toekomstgerichte verklaringen zijn geen beloften of garanties maar ze zijn onderhevig aan een waaier van risico’s en onzekerheden, die niet onder onze controle zijn en die ervoor zouden kunnen zorgen dat de resultaten materieel afwijken van de beoogde resultaten in de toekomstgerichte verklaringen.

We wijzen elke verantwoordelijkheid af om deze statements te actualiseren of te reviseren met het oog op het weergeven van verandering in onze verwachtingen of een verandering van gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop een dergelijke verklaring gebaseerd is.

Forward-looking statements Galapagos

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, zoals aangepast, die onderhevig zijn aan risico's, onzekerheden en andere factoren, die ertoe kunnen leiden dat werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten waarnaar in de toekomstgerichte verklaringen wordt verwezen, en daarom mag de lezer er niet overdreven op vertrouwen. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren omvatten, zonder beperking, het risico dat de partijen niet in staat zouden zijn om deze transactie in zijn geheel of niet binnen de verwachte timing te voltooien, het risico dat Galapagos’ verwachtingen betreffende Fidelta’s resultaten voor het boekjaar 2020 en inzake de verdere groei van Fidelta onjuist zouden zijn, het risico dat Galapagos’ verwachtingen betreffende Fidelta’s toekomstige dienstverlening voor Galapagos onjuist zouden zijn, en ook de risico’s en onzekerheden die geïdentificeerd zijn in ons jaarverslag op formulier 20-F voor het jaar dat eindigde op 31 december 2019 en de documenten die we daarna hebben ingediend bij de SEC. Alle verklaringen behalve verklaringen van historische feiten, zijn verklaringen die als toekomstgerichte verklaringen kunnen worden beschouwd. De toekomstgerichte verklaringen hierin vervat zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management en gelden alleen op de datum van publicatie van dit bericht. Galapagos verbindt zich niet tot het bijwerken of openbaar maken van herzieningen van toekomstgerichte verklaringen om nieuwe informatie of latere gebeurtenissen, omstandigheden of veranderingen in verwachtingen weer te geven.

Bijlage