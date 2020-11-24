马耳他瓦莱塔, Nov. 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界领先的加密货币现货和合约产品交易所 OKEx ( www.okex.com )宣布将于11月27日或之前恢复所有数字资产提币服务。 此前为保障用户的资金安全，交易所于10月16日临时暂停提币，其他功能则不受影响，而导致OKEx采取此安全措施的问题已获圆满解决。

尽管在暂停提币期间，OKEx充分确保了用户资产的安全，平台的其他功能及服务也如常运作，交易所亦意识到临时暂停提币为客户带来不便。 自成立以来，OKEx 一直坚持保持100%的风险储备金，这表示所有用户资金于重新开放提币后可不受限制提币。

为感谢忠实客户一直以来的支持，并为服务中断表达歉意，OKEx 将于重新开放提币后推出大型用户感谢活动。 活动详情将于未来几天公布。

OKEx行政总裁Jay Hao表示：「我们非常高兴宣布全面恢复服务，并感谢用户在这段困难时期给予的支持。 对于此事造成的不便，我们深表歉意。 除了提供感谢奖励外，我们深知往后必须继续努力，以重获用户对我们的信心。 」

OKEx是全球最大的加密货币交易所之一，自成立以来规模和实力不断提高，经常获许多知名的媒体（包括CoinDesk Research和CryptoCompare） 评为 全球第一的加密货币合约产品交易所。 OKEx不断推动创新，坚守对用户的承诺，使平台上的交易者可以执行各种交易策略，以提高利润和对冲风险。 用户还可通过 OKEx Earn 和 OKEx Jumpstart Mining 等各种计划，通过锁仓挖矿不同代币赚取被动收入。

关于 OKEx

OKEx 提供最多元化的交易市场，汇聚全球加密货币交易者、矿工和机构投资者共同管理加密货币资产、加强投资机会及对冲风险。 我们提供主要加密货币的现货和合约产品交易，包括交割合约、可持续合约和期权，让投资者制订高度弹性的策略，旨在将收益最大化并缓解风险。

