ZURICH, Suisse, 24 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Systemorph, un leader des solutions de gestion des données dans le secteur des assurances et des banques, a annoncé aujourd'hui avoir signé un contrat avec le groupe Baloise pour mettre en œuvre et exécuter sa solution IFRS 17 afin que ce dernier se conforme à la nouvelle norme internationale de reporting.



La solution IFRS 17 de Systemorph inclut toutes les fonctions de calcul à l'échelle du groupe requises pour se conformer à la norme comptable et sera utilisée par le groupe Baloise pour son reporting IFRS 17.

Le groupe Baloise a choisi la solution Systemorph car elle joue un rôle important dans le processus global de reporting vérifiable de bout en bout. Cette solution simple, transparente, cohérente et personnalisée pour répondre aux exigences spécifiques du groupe Baloise améliore la collaboration entre les services actuariels, financiers et informatiques.

Après la phase de mise en œuvre, Systemorph fournira la solution IFRS 17 sous la forme d'un logiciel en tant que service (SaaS) au groupe Baloise.

À propos de Systemorph :

Fondée à Zurich en 2011, la société suisse Systemorph AG est une entreprise technologique privée spécialisée dans la construction de solutions logicielles axées sur les données pour le marché des services financiers. La société rationalise et simplifie la gestion des fonctions centrées sur les données en fournissant des solutions personnalisées avec des délais rapides de mise en œuvre ainsi qu'une gestion et une assistance continues de l'application pendant l'ensemble du cycle de vie de la solution, et ce à un coût inégalé et d'une manière très conviviale pour le client.