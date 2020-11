Jobindex kommer ud med en nettoomsætning på 69 mio. kr. og et driftsoverskud på 19 mio. kr. i 3. kvartal 2020

Det danske jobannoncemarked er tilbage efter Corona-krisen og ligger på omkring 110% af niveauet før krisen

Jobindex opjusterer forventningerne til en omsætning på 270 mio. kr. og et driftsoverskud før skat på 60 mio. kr.

Udvikling og resultater i 3. kvartal

3. kvartal 2020 bød på en beskeden omsætningsnedgang på 5% i forhold til året før. Nettoomsætningen faldt fra 73 mio. kr. til 69 mio. kr. Driftsoverskuddet endte på 19 mio. kr. før renter og skat. Jobannoncemarkedet har været stigende i hele perioden og har de sidste par måneder ligget på 100-120% af det niveau, vi forventede før krisen.

"Jobmarkedet er ikke bare kommet tilbage - det ligger over niveauet før krisen", fortæller Kaare Danielsen, direktør for Jobindex, og fortsætter: "Det er overraskende, at antallet af jobannoncer ligger så højt. Oktober bød på det højeste antal jobannoncer på en enkelt måned siden finanskrisen, og de fleste jobkategorier ligger over niveauet sidste år".

Nye forventninger til årsresultatet

På baggrund af stigningen på jobmarkedet og de flotte resultater opjusterer Jobindex forventningerne til hele 2020 til en nettoomsætning på 270 mio. kr. og et driftsresultat før renter og skat på 60 mio. kr. Jobindex forventede tidligere en omsætning på 250 mio. kr. og et driftsoverskud på 50 mio. kr.

Jobindex er flyttet til Valby

I september/oktober flyttede Jobindex, StepStone og Computerworld it-jobbank fra Frederiksberg og Islands Brygge til Søfartsstyrelsens gamle lokaler på 7400 m2 i Valby. Det var ikke bare et flytteprojekt, men også et it- og organisationsændringsprojekt. I sommeren 2019 blev it-systemerne lagt sammen, så Frederiksberg og Islands Brygge brugte de samme it-systemer, og i efteråret 2019 blev salgsorganisationerne for StepStone og Jobindex lagt sammen. Og den 2. oktober 2020 kunne vi byde velkommen til alle medarbejderne i de nyistandsatte lokaler i Valby. Flytningen er gået over al forventning, og medarbejderne er rigtig glade for de nye lokaler.

