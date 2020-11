November 24, 2020 01:30 ET

Bonum Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös (1.1.2020 – 31.12.2020) julkistetaan 15.2.2021 pörssitiedotteella sekä osoitteessa www.poppankki.fi. Myös POP Pankki -ryhmän tilinpäätöstiedote (1.1.2020 – 31.12.2020) julkistetaan 15.2.2021 osoitteessa www.poppankki.fi.



Lisätietoja:

Pekka Lemettinen, toimitusjohtaja, POP Pankkikeskus osk

Puh. 040 5035 411, sähköposti: pekka.lemettinen@poppankki.fi

Pia Ali-Tolppa, toimitusjohtaja, Bonum Pankki Oyj

Puh. 050 303 1476, sähköposti: pia.ali-tolppa@poppankki.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.poppankki.fi

POP Pankki -ryhmä on suomalainen finanssiryhmä, joka tarjoaa vähittäispankkipalveluja henkilöasiakkaille, pienyrityksille, maa- ja metsätalousyrityksille sekä vahinkovakuutuspalveluja henkilöasiakkaille. 23 POP Pankkia palvelee valtakunnallisesti reilun 70 konttorin voimin. POP Pankilla on riippumattoman EPSI Ratingin pankkitutkimuksen mukaan Suomen tyytyväisimmät henkilöasiakkaat. Bonum Pankki Oyj on POP Pankkien keskusluottolaitos ja POP Pankkikeskus osk:n tytäryhtiö.