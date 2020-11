EVLI PANKKI OYJ:N LEHDISTÖTIEDOTE 24.11.2020 KLO 9.00 (EET/EEST)



Evli on tuonut markkinoille uuden Evli Impact Forest Fund I -vaihtoehtorahaston, joka tarjoaa instituutiosijoittajille ja varakkaille yksityishenkilöille pääsyn maailman johtaviin metsärahastoihin. Evli on valinnut uudelle rahastolle globaalin sijoitusstrategian, koska kansainvälisen metsärahastosijoituksen tuotto-odotus on korkeampi kuin pohjoismaisissa metsäsijoituksissa: esimerkiksi USA:ssa metsäomaisuus on pitkällä aikavälillä tarjonnut yli 8 prosentin vuosituoton siinä missä Pohjoismaat vain 4,5 prosenttia vuodessa*.

”Puut kasvavat nopeammin kohdemaissamme, ja ilahduttavasti tämä nostaa sekä rahaston tuottoja että sen hiilivaikutusta. Esimerkiksi miljoonan euron sijoitus Evli Impact Forest Fund I -rahastoon poistaa arviolta noin 21.000 tonnia hiilidioksidia ilmakehästä. Rahaston hiilidioksidin poistovaikutusta seurataan ja siitä raportoidaan sijoittajille säännöllisesti”, kommentoi salkunhoitaja Roger Naylor.

Evli Impact Forest Fund I -rahastoa hoitaa kokenut kuuden henkilön salkunhoitotiimi päävastuullisena salkunhoitajana Roger Naylor (M.Sc. Forest Economics). Naylorilla on yli 16 vuoden kokemus sijoituksista metsärahastoihin.

Evlin rahasto toimii rahastojen rahasto -strategialla, jonka perusteella sijoitussalkkuun valitaan globaaleista metsärahastoista 6-8 parasta. Rahasto keskittyy matalan riskin strategioihin ja maihin. Suurin osa investoinneista kohdistuu Yhdysvaltoihin, Australiaan ja Uuteen-Seelantiin.

”Noin 65 prosenttia salkkumme metsäsijoituksista on USA:ssa. Siellä metsät tarjoavat hyvää kassavirtaa ja sijaitsevat seuduilla, joissa on metsäteollisuutta. Toinen tärkeä kohde ovat Etelä-Amerikan metsäplantaasit, joissa puunkasvu on harvinaisen nopeata: esimerkiksi paikallinen eukalyptuspuu kasvaa monta kertaa nopeammin kuin eurooppalaispuut”, sanoo Naylor.

Evli-Rahastoyhtiön toimitusjohtajan, Tero Tuomisen, mukaan Evli Impact Forest Fund I on luonnollinen jatkumo Evlin vaihtoehtorahastojen tuotetarjoamaan. “Metsäsijoittaminen täydentää Evlin vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden tarjontaa, ja tämän myötä asiakkaille voidaan tarjota entistä parempi mahdollisuus hajauttaa sijoitussalkkujaan. Lisäksi metsäsijoittaminen on defensiivinen sijoitusluokka, joka kestää hyvin suhdannevaihteluja”, hän sanoo.

Lisätietoja:

Tero Tuominen, toimitusjohtaja, Evli-Rahastoyhtiö Oy, p. 358 50 439 2867, tero.tuominen@evli.com

*Lähteet: NCREIF & Luke (Natural Resources Institute Finland)





Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja**.

Evlin hallinnoitavana on 13,6 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 9/2020). Evli-konsernin oma pääoma on 83,9 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,5 prosenttia (30.9.2020). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

**KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.





