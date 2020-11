MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR OFFENTLIGGØRELSE, UDLEVERING ELLER DISTRIBUTION VILLE VÆRE ULOVLIG.

Tryg A/S har modtaget den følgende information fra Danske Bank A/S og Morgan Stanley & Co. International plc:

I forlængelse af meddelelsen den 23. november 2020, meddeler Danske Bank A/S (“Danske Bank”) og Morgan Stanley & Co. International plc (“Morgan Stanley”) (samlet “Managers”), at TryghedsGruppen smba (“TryghedsGruppen”) har accepteret at sælge 21.149.745 eksisterende aktier i Tryg A/S (“Tryg”), svarende til 7% af de eksisterende aktier i Tryg til institutionelle investorer til en pris på DKK 170 per aktie i henhold til accelereret bookbuilding-udbud (“Transaktionen”).

Danske Bank og Morgan Stanley agerede som joint global coordinators og joint bookrunners i

Transaktionen.

Efter gennemførslen af Transaktionen (som er betinget af sædvanlige closing-betingelser og som

forventes at ske den 26. november 2020), vil TryghedsGruppen eje 53% af de eksisterende aktier i Tryg.

I forbindelse med Transaktionen har TryghedsGruppen overfor Managers forpligtet sig til, med visse undtagelser, i en nærmere bestemt periode (”Lock-Up Perioden”) ikke at overdrage nogen Tryg aktier, som ikke er solgt i Transaktionen, uden forudgående skriftligt samtykke fra Managers. Lock-Up Perioden udgør den kortere af (i) 180 kalenderdage fra den første dag for handel med nye Tryg aktier i de eksisterende aktiers ISIN-kode, som vil blive udstedt i forbindelse med Aktieemissionen, og (ii) 365 kalenderdage fra 23. november 2020.

Tryg modtager ikke noget provenu fra Transaktionen.

