La pandémie actuelle a modifié la perception du secteur de la santé quant à l'importance des données-patients de vie réelle, récentes et mises à jour régulièrement pour suivre l’évolution des symptômes liés à la pathologie.

Avec plus de 9 millions de patients actifs par an, THIN ® est reconnue comme l'une des sources de données les plus pertinentes.

Avec les données espagnoles, THIN® ajoute 2,9 millions de patients, 300 établissements de santé et plus de 4400 médecins généralistes et spécialistes.

[24 Novembre 2020] - Cegedim Health Data, expert des données de santé Real World Data et Real Word Evidence en Europe, annonce l’intégration des données de vie réelle espagnoles, venant ainsi étoffer sa base de données européenne THIN® (The Health Improvement Network). THIN® est un observatoire non interventionnel de données patients médicalisées et anonymisées auprès de médecins généralistes et spécialistes. La base THIN® est construite sur un modèle commun de données, et a pour but de faire progresser la recherche de nouveaux traitements et la prise en charge des patients dans un intérêt de santé publique.

Cegedim Health Data soutient les laboratoires pharmaceutiques, les organismes de recherche, les institutions académiques et les autorités de santé, en leur proposant un accès à plus de 57 millions de dossiers patients anonymisés à travers l'Europe. Avec plus de 9 millions de patients actifs par an et citée dans plus de 1300 publications, THIN® est reconnue comme l'une des sources de données patients anonymisées les plus pertinentes.

Avec les données espagnoles, THIN® ajoute 2,9 millions de patients - dont 1 million actifs sur les 12 derniers mois - 300 établissements de santé et plus de 3 000 médecins généralistes et spécialistes, ce qui reflète l'engagement continu de Cegedim Health Data à améliorer la base de données THIN® au profit des patients et des différents acteurs du système de soins, dans un intérêt de santé publique.

Gilles Paubert, Global Head, Cegedim Health Data, commente : « La pandémie actuelle a mis en lumière l'importance des données patients de vie réelle et a modifié la perception du secteur de la santé quant à l’intérêt de données patient de vie réelle, récentes et mises à jour régulièrement pour suivre l’évolution des symptômes liés à la pathologie. Qu'il s'agisse de fournir aux autorités sanitaires des informations robustes et précises pour étayer les décisions de santé publique liées à la COVID-19, ou d'aider des services de santé sur-sollicités à s’adapter ; notre objectif est d’aider tous les acteurs de la santé à tirer les enseignements nécessaires pour l’avenir ».

L'utilisation de données de vie réelle de qualité permet une meilleure compréhension des profils patients et des pathologies au profit de la recherche, des diagnostics précoces et des traitements, avec un meilleur rapport coût-efficacité. Activement présent dans l'écosystème de la santé, Cegedim Health Data est l'un des principaux fournisseurs de données de santé et est à la pointe de l’analyse des données. L'équipe Cegedim Health Data a développé depuis 1994 une expertise dans la collecte de données cliniques structurées, dans les plateformes analytiques, dans le conseil, et plus récemment dans l'IA.

A propos de Cegedim Health Data: Cegedim Health Data fait partie du Groupe Cegedim, une société innovante de technologies, de services et de données de santé, spécialisée dans le domaine de la santé depuis plus de 50 ans. Cegedim Health Data fournit des données de vie réelle (RWD-E) au profit de l’amélioration de la qualité des soins, avec un historique de plus de 25 ans et des millions de données patients anonymisées immédiatement accessibles depuis la base de données européenne THIN® (The Health Improvement Network).

A propos de Cegedim: Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 5000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires Groupe de 504 millions d’euros en 2019. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM)

