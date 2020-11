November 24, 2020 02:55 ET

November 24, 2020 02:55 ET

Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospektet for Investeringsforeningen Danske Invest.

Ændring af omkostninger for afdelingerne USA KL og USA – Akkumulerende KL (se bilag 3, 5, 6 og 8). Omkostningsnedsættelserne skyldes ændring i afdelingernes investeringsstrategi, hvor afdelingerne går fra at have en aktiv til en passiv investeringsstrategi dvs. indeksbaseret.

Prospektet kan fra i dag ses på www.danskeinvest.dk .

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Robert Bruun Mikkelstrup

Managing Director