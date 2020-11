Une première mondiale pour une mine à ciel ouvert, Nouveau Monde s’engage à utiliser exclusivement des équipements et des véhicules électriques dans le cadre du développement et de l’expansion de ses activités minières



L’importante flotte de 60 véhicules sera commandée via un processus de sélection d’équipement électrique axé sur l’efficacité, la durabilité, la performance et la capacité de recycler l’équipement

Établie au Québec, Canada, Nouveau Monde bénéficiera de l’utilisation à 100 % d’hydroélectricité propre pour alimenter ses équipements et ses véhicules

Nouveau Monde bénéficiera également de la mise en œuvre de la stratégie d’électrification du Québec avec des incitatifs au développement économique dans ce secteur en croissance

Nouveau Monde mène la charge vers une exploitation minière durable grâce à son engagement de carboneutralité visant à fournir des matériaux de batteries transformés d’origine responsable aux fabricants de véhicules électriques et de systèmes de stockage d’énergies renouvelables



MONTRÉAL, 24 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- En voie de devenir la première mine à ciel ouvert entièrement électrique au monde, Nouveau Monde Graphite (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (TSXV : NOU; OTCQX : NMGRF; Francfort : NM9) lance son processus d’approvisionnement pour sa flotte et ses infrastructures de recharge par le biais d’un appel international de préqualification. Franchissant ce nouveau pas vers la réalisation de sa vision de carboneutralité, l’adoption d’un modèle d’exploitation entièrement électrique procure d’énormes avantages environnementaux ainsi que des économies à long terme pour la Société grâce à l’hydroélectricité propre et abordable du Québec.

À la suite des travaux de son équipe internationale d’experts, Nouveau Monde a exploré les technologies, les meilleures pratiques et les paramètres opérationnels afin de donner vie à sa vision de manière économique et technologiquement avancée. Les discussions avec les fabricants ont déjà permis d’identifier la machinerie présentement en développement et/ou disponible, notamment pour la flotte auxiliaire pour laquelle des ententes d’achat sont en cours de finalisation.

Par le biais de l’appel de préqualification, les grands équipementiers tout comme les PME innovantes sont invités à soumettre des propositions détaillées et des spécifications de performance pour leurs solutions d’équipement de production. Qu’ils soient alimentés par des batteries lithium-ion, à câble ou des piles à combustion, Nouveau Monde recherche les meilleurs équipements zéro émission pour les opérations lourdes et les conditions difficiles associées à l’exploitation minière à ciel ouvert. Les documents techniques de préqualification, avec les exigences et les coordonnées de l’équipe technique, peuvent être consultés ici : www.nouveaumonde.group/qualification-electric-fleet. La période de soumission est ouverte du 30 novembre 2020 au 30 janvier 2021.

La province de Québec au Canada jouit de normes environnementales reconnues, de talents novateurs, de politiques pro-affaires et d’hydroélectricité pratiquement illimitée, ce qui en fait un terrain de jeu idéal pour les équipementiers où construire et déployer leurs solutions électriques. Conformément à leur stratégie d’électrification, les gouvernements du Québec et du Canada investissent dans les technologies propres au moyen d’incitatifs financiers, de programmes de développement et d’infrastructures pour propulser la croissance du pôle industriel électrique déjà en plein essor. Ainsi, Nouveau Monde a été choisi comme partenaire clé pour développer un nouveau système de propulsion électrique avec une infrastructure de recharge rapide adaptée aux véhicules lourds dans l’industrie minière à ciel ouvert.

« Opérer en mode 100 % électrique est techniquement réalisable, économiquement avantageux et respectueux de l’environnement », a souligné Eric Desaulniers, président et chef de la direction de Nouveau Monde. « Nous sommes ravis de stimuler l’innovation et le progrès dans notre secteur et nous espérons voir nos pairs se rallier à cet effort pour minimiser l’empreinte de l’industrie minière. Notre premier examen du marché a déjà permis d’identifier des technologies attrayantes et une approche ingénieuse des équipementiers, qui nous permettront de réaliser notre promesse de carboneutralité pour notre communauté, nos actionnaires et nos clients. »

« Dès les débuts de son parcours, les notions de développement durable et de carboneutralité faisaient déjà partie de l’ADN de Nouveau Monde. L’annonce d’aujourd’hui s’inscrit dans la lignée de cette philosophie », a déclaré Arne H. Frandsen, président du conseil d’administration de Nouveau Monde.

Accélérer le déploiement de l’électrification

Le projet de graphite le plus avancé en Amérique du Nord, Nouveau Monde vise le lancement de ses activités commerciales en 2023, avec une période de transition pour électrifier pleinement sa flotte d’ici 2028. L’usine de démonstration de l’entreprise, déjà en production, offre entretemps un site idéal pour tester des équipements dans des conditions réelles, optimiser la conception et faire progresser la technologie.

La construction d’une ligne électrique dédiée au site minier garantira un approvisionnement d’hydroélectricité fiable, abordable et propre pour soutenir les opérations de Nouveau Monde.

Nouveau Monde publie la portée globale et les spécifications de sa future flotte dans le cadre de cet appel de préqualification, couvrant plus de 60 équipements incluant les activités principales de production, les équipements auxiliaires, l’entretien et les infrastructures pour une opération véritablement électrique à 100 %. Cette approche transparente vise à partager les connaissances recueillies au cours des quatre dernières années et à encourager ses pairs dans l’industrie à adopter de telles normes de développement durable. C’est dans cet esprit que Nouveau Monde est fier d’agir comme vecteur de développement des opérations lourdes zéro émission et d’inviter tous les opérateurs industriels du secteur minier, des carrières et/ou de la construction à s’adresser à son équipe technique pour poser des questions et exprimer leur intérêt.

Par ailleurs, le chef de la direction Eric Desaulniers se joindra également au Sommet sur le développement durable des batteries de Benchmark Mineral Intelligence le vendredi 11 décembre à 11 h HNE pour discuter de cet engagement d’électrification et de la poussée vers des solutions zéro carbone pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage d’énergie.

ÉQUIPEMENT QUANTITÉ Activités principales de production Excavatrice 90T 2 Chargeuse frontale 50T 1 Camion de halage 50-65T 8 à 14 Foreuse 2 Équipement auxiliaire Bouteur 42T 2 Bouteur 22T 2 Niveleuse 14M ou 140 2 Camion-citerne 2 Excavatrice 50T 2 Soutien aux opérations Remorqueuse 1 Excavatrice 26T 2 Petite chargeuse 24T 1 Minichargeuse 1 Pompes d’assèchement 3 Soutien à l’entretien Tour d’éclairage 6 Chariot téléscopique 1 Chariot élévateur 1 Camion à pneus 1 Miniexcavatrice 1 Camion de service 1 Camion à grue 1 Navette pour travailleurs 1 Camionnette 12

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde est en voie de devenir un acteur clé de la révolution des énergies durables. La Société développe la seule source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anodes pour batteries en Amérique du Nord. Ciblant un lancement de ses opérations commerciales à pleine capacité pour le début de l’année 2023, la Société fournira des solutions carboneutres avancées de matériaux à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries Li-ion. Avec ses opérations à faible coût et en respectant les plus hautes normes ESG, Nouveau Monde deviendra un fournisseur stratégique pour les grands fabricants de batteries et de véhicules partout dans le monde, assurant un approvisionnement robuste et fiable en matériaux avancés tout en garantissant la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

Médias Investisseurs Julie Paquet

Christina Lalli

Directrice, Communications Directrice, Relations avec les investisseurs 450-757-8905, poste 140 438-399-8665 jpaquet@nouveaumonde.ca clalli@nouveaumonde.ca

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, (i) l'impact positif de ce qui précède sur l'économie du projet, (ii) l'augmentation des marges grâce au processus de valeur ajoutée de NMG, et (iii) le paragraphe « À propos de Nouveau Monde » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives et les objectifs de Nouveau Monde, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par Nouveau Monde au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l’avenir. Nouveau Monde n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d’expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l’exigent les lois en valeurs mobilières applicables.