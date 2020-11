WINNIPEG, 24 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- SportJeunesseMC a lancé la neuvième édition annuelle de sa campagne de financement Offrez le sport en cadeau et invite les Canadiens à faire un don en ligne à KidSport. c a/GiftofSport . Au Canada, plus de 30 % des jeunes âgés de moins de 18 ans n’ont pas les moyens de participer au sport organisé. Avec l’appui du gouvernement du Canada et d’entreprises partenaires et la générosité de donateurs à la grandeur du pays, la campagne annuelle de SportJeunesse – qui se déroule jusqu’au 4 janvier 2021 – vise à multiplier le nombre d’enfants qui quittent la ligne latérale pour entrer dans le jeu et faire l’expérience du sport.



« Le sport organisé offre tellement d’avantages aux enfants! Nous savons qu'il peut les aider à être en meilleure santé, mais il peut aussi les aider sur le plan des études et du développement social, entre autres, indique le président de SportJeunesse, Jamie Ferguson. Le sport offre essentiellement aux enfants un bon départ dans la vie. À SportJeunesse, nous croyons que chaque enfant mérite cette chance. Veuillez donner à la campagne Offrez le sport en cadeau et nous aider à multiplier les bons départs! »

Le pouvoir du sport passe par la manière dont il nous forme durant ces précieux moments – dans nos bons souvenirs d’aujourd’hui et les histoires que nous raconterons demain. Il favorise notre développement et renforce nos communautés. « Le sport a été un facteur déterminant parmi ceux qui ont défini qui je suis. Il m’a appris toutes sortes de compétences de vie et m’a donné la confiance nécessaire pour me fixer des objectifs et avoir de grands rêves quand j’étais jeune, ajoute le marcheur et Olympien canadien, Evan Dunfee. SportJeunesse croit que chaque enfant doit avoir cette même possibilité et aide à éliminer les obstacles financiers pour que ce soit possible. »

Depuis sa création en 1993, SportJeunesse a distribué plus de 84 M$ afin que plus de 930 000 enfants de partout au pays puissent recevoir des subventions et s’initier au sport. Selon le directeur national de SportJeunesse Canada, Bryan Ezako, les enfants ont plus que jamais besoin du sport! « Non seulement pour l’exaltation du jeu, mais aussi pour renforcer leur santé mentale et émotionnelle. Les familles sont confrontées à un stress financier sans précédent, alors nous devons travailler ensemble pour assurer que les enfants ont la possibilité de connaître la joie de faire partie d’une équipe! », ajoute-t-il.

Cette année, en offrant en cadeau les bienfaits que le sport vous a procurés quand vous étiez jeune, vous pouvez aider à créer des souvenirs inoubliables et à combler l’écart pour d’autres enfants qui veulent jouer. Aidez-nous à boucler la boucle du pouvoir du sport en offrant le Sport en cadeau à KidSport.ca/GiftofSport , où les dons personnels, les dons hommage et les dons d’entreprise peuvent être dirigés vers n’importe laquelle des 166 sections communautaires de SportJeunesse.

SportJeunesse est un organisme national sans but lucratif qui contribue à éliminer les obstacles financiers qui empêchent les jeunes de 18 ans et moins de pratiquer un sport organisé en leur fournissant une aide financière pour payer leurs frais d'inscription ou acheter des articles de sport. Les subventions distribuées au moyen d'un processus de demande confidentiel permettent aux jeunes de participer à un sport pendant une saison. Renseignez-vous sur SportJeunesse et participez à la conversation du temps des Fêtes sur Twitter @SportJeunesse et #LeSportenCadeau, sur Facebook .com/KidSportCanada , Instagram.com/kidsport.canada ou en ligne à KidSport.ca/GiftofSport .

