SAN FRANCISCO, 24 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Black Hat , le plus grand producteur mondial d'événements sur la sécurité de l'information, annonce que Pete Cooper, directeur adjoint de la cyberdéfense du Bureau du Cabinet du Royaume-Uni, et Andrew Huang, dit « bunnie », fondateur de Bunnie Studios, seront les principaux intervenants de l'événement Black Hat Europe du 7 au 10 décembre. M. Cooper parlera des derniers développements en matière de cybersécurité dans l'ensemble du gouvernement et M. Huang partagera son opinion sur la confiance basée sur des preuves dans le matériel.



Programmation de Black Hat Europe 2020 :

Hacking Government Cybersecurity

(Piratage de la cybersécurité du gouvernement) présenté par Pete Cooper, directeur adjoint de la cyberdéfense du Bureau du Cabinet du Royaume-Uni

Mercredi 9 décembre

Cette session se concentrera sur les perspectives de M. Cooper et les derniers développements en matière de cybersécurité à travers le gouvernement et au-delà. De la compréhension et la gestion des risques à l'échelle du gouvernement, à la collaboration avec les partenaires du secteur et la communauté des pirates informatiques, cette session étudiera comment nous pouvons identifier et relever nos défis en matière de cybersécurité afin de réduire les risques pour nos sociétés. Alors que les groupes malveillants cherchent à exploiter la pandémie de COVID-19 à leur avantage stratégique, la confiance dans la sécurité de nos vies numériques devient de plus en plus importante.M. Cooper parlera de la cybersécurité dans l'ensemble du gouvernement et utilisera sa vaste expérience militaire, privée et gouvernementale pour stimuler la réflexion, la collaboration et le changement d'avant-garde.



Precursor: Towards Evidence-Based Trust in Hardware

(Precursor : vers une confiance fondée sur des preuves dans le matériel) présenté par Andrew Huang, dit « bunnie », fondateur de Bunnie Studios

Jeudi 10 décembre



M. Huang partagera son opinion de la confiance basée sur des preuves dans le matériel, sous l'angle de la plateforme Precursor. Precursor est une plateforme matérielle ouverte basée sur les FPGA. L'utilisation des FPGA retarde essentiellement la liaison du noyau du processeur avec le matériel, donnant aux utilisateurs la possibilité de concevoir des contre-mesures et d'appliquer des correctifs. Cela modifie l'équilibre du pouvoir, nous faisant passer d'une situation où les utilisateurs n'ont d'autre choix que d'avoir confiance dans leur matériel, à une situation où les utilisateurs disposent d'un moyen de justifier ses propriétés de sécurité, ainsi que d'options pour défendre leurs territoires en fonction de leur modèle de menace. La présentation examinera également la manière dont Precursor étend la limite de la confiance basée sur des preuves aux surfaces d'attaque d'entrée et de sortie.

En outre, l'événement virtuel proposera des formations techniques, plus de 35 séances d'information, un Salon d'affaires, un Arsenal et une programmation communautaire. L'inscription au Salon d'affaires est gratuite et un pass pour accéder à l'ensemble des réunions d'information coûte 475 £.

Les médias/analystes souhaitant assister à Black Hat Europe peuvent demander une accréditation presse ici .

Pour en savoir plus sur #BHEU et pour vous inscrire à l'événement, rendez-vous sur www.blackhat.com/eu-20 .

Les partenaires diamant, mondiaux et durables de Black Hat Europe comprennent : Parrains diamant : KnowBe4, Sygnia et Synopsys ; Partenaires mondiaux : CheckSec, Hack The Box, KnowBe4, Recorded Future et Synopsys ; Partenaires durables : Extra Hop, KnowBe4, Qualys et Trend Micro.

À propos de Black Hat

Depuis plus de 20 ans, Black Hat fournit aux participants les toutes dernières avancées en matière de recherche, de développement et de tendances dans le domaine de la sécurité de l'information. Ces événements et ces formations de haut niveau et d'une portée mondiale sont dictés par les besoins de la communauté de la sécurité et s'efforcent de réunir les meilleurs esprits du secteur. Black Hat inspire les professionnels de tous les niveaux de carrière, encourageant la croissance et la collaboration entre les universités, les chercheurs de renommée mondiale et les chefs de file des secteurs public et privé. Les séances d'information et de formation Black Hat ont lieu chaque année aux États-Unis, en Europe et en Asie. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse : blackhat.com . Black Hat vous est présenté par Informa Tech.

À propos d'Informa Tech

Informa Tech est l'un des principaux fournisseurs du marché de la recherche intégrée, des médias, de la formation et des événements destinés à la communauté technologique mondiale. Nous sommes une entreprise internationale de plus de 600 collaborateurs, opérant dans plus de 20 marchés. Notre objectif est d'inspirer la communauté technologique et de l'inciter à concevoir, construire et organiser un monde numérique meilleur grâce à la recherche, aux médias, à la formation et aux marques événementielles qui informent, éduquent et connectent. Plus de 7 000 professionnels souscrivent à nos services de recherche, 225 000 délégués assistent à nos événements et plus de 18 000 étudiants participent à nos programmes de formation chaque année, et près de 4 millions de personnes visitent nos communautés numériques chaque mois. En savoir plus sur Informa Tech.