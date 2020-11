Med henvisning til fondsbørsmeddelelse udsendt tidligere i dag korrigerer ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg, hermed oversigten over forventede udbytter for 2020 for afdelinger og andelsklasser i Investeringsforeningen Sparinvest, da den tidligere offentliggjorte oversigt indeholdte en forkert sats for afdelingen INDEX Japan Value KL.



Udbytterne er foreløbige og ureviderede. Det skal derfor fremhæves, at de endelige udbytter kan ændre sig i forhold til de forventede udbytter.



De endelige udbytter forventes at blive offentliggjort og udbetalt medio februar 2021.

De forventede, optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er beregnet pr. 19. november 2020 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.





Udbytteoversigt pr. 19. november 2020



ISIN



Afdeling/Andelsklasse



Foreløbigt udbytte

i kr. pr. bevis Aktieafdelinger DK0061294048 Bæredygtige Aktier KL A 0,0 DK0010014778 Cumulus Value KL A 12,9 DK0010068006 Danske Aktier KL A 14,8 DK0061293826 Globale Fokusaktier KL A 0,0 DK0010297464 INDEX Dow Jones Sustainability World KL 7,1 DK0060300762 INDEX Emerging Markets KL 0,0 DK0010297548 INDEX Europa Growth KL 4,0 DK0010297621 INDEX Europa Small Cap KL 1,4 DK0010297704 INDEX Europa Value KL 0,0 DK0060031847 INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL 3,5 DK0010297977 INDEX Japan Growth KL 10,1 DK0010298009 INDEX Japan Small Cap KL 0,0 DK0010298199 INDEX Japan Value KL 1,8 DK0060442556 INDEX OMX C25 KL 2,8 DK0010298272 INDEX USA Growth KL 6,7 DK0010298355 INDEX USA Small Cap KL 3,2 DK0010298439 INDEX USA Value KL 4,5 DK0010311125 Momentum Aktier KL A 1,1 DK0010079631 Value Aktier KL A 45,1 DK0010304856 Value Emerging Markets KL A 0,3 DK0060032571 Value Europa KL A 2,8 Obligationsafdelinger DK0060057487 INDEX Stabile Obligationer KL A 0,2 DK0060444255 Virksomhedsobligationer IG KL A 2,5 DK0060105203 Korte Obligationer KL A 0,1 DK0060105393 Lange Obligationer KL A 1,6 DK0060105476 Mellemlange Obligationer KL A 1,1 DK0016030786 Nye Obligationsmarkeder KL A 1,9 DK0060530764 Virksomhedsobligationer Kort KL A 6,0 DK0060819324 Virksomhedsobligationer HY KL A 6,6 DK0060819407 Virksomhedsobligationer Nye Markeder KL A 4,5 Blandede afdelinger DK0060623346 Mix Høj Risiko KL A 0,0 DK0060623189 Mix Lav Risiko KL A 1,6 DK0060623262 Mix Mellem Risiko KL A 1,8 DK0060914901 Mix Minimum Risiko KL A 1,1

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Senior Client Manager Helle Skovgaard, tlf.nr. 36 34 75 00.

Med venlig hilsen

Lise Bøgelund

Legal Director, ID–Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg