ASi Merko Ehitus kontserni kuuluv SIA Merks on alustanud Riias asuva Merks Viesturdārzs korteriarendusprojekti teise etapi ehitust, mille raames valmib 2022. aasta esimeses pooles üks hoone 167 korteri ja 7 äripinnaga.

Aadressil Rūpniecībase tn 27 asuva viie- kuni seitsmekorruselise hoone korterite suurus on vahemikus 33–150 ruutmeetrit ning ruutmeetrihinnad vahemikus 2500–2900 eurot.

Merks Viesturdārzs ( merksviesturdarzs.lv ) korteriarendusprojekt asub Riia kesklinnas. Hooned on A energiaklassiga, igal korteril on rõdu või terrass ning uue etapi korteritel ka põrandaküte. Hoovi rajatakse laste mänguväljak ning maa-alusele parkimiskorrusele panipaigad ja parkimiskohad koos elektriautode laadija paigaldamise võimalusega.

Arendusprojekt hõlmab kokku kolme hoonet ligikaudu 350 korteriga. Esimene hoone aadressil Rūpniecībase tn 25 valmis 2020. aastal.

SIA Merks ( merks.lv ) on Läti ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener- ja elamuehituse töid ning kuulub Läti juhtivate elukondliku kinnisvara arendajate sekka, olles rajanud Lätti kokku enam kui 1500 korterit.

Lisainfo: SIA Merks, juhatuse liige ja ehitusdirektor Andris Bišmeistars, tel: +371 6737 3380.

Priit Roosimägi

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: priit.roosimagi@merko.ee

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2019. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 694 inimesele ning ettevõtte 2019. aasta müügitulu oli 327 miljonit eurot.



