Glostrup, Nov. 24, 2020 Forslag om afnotering af B–aktier i F.E. Bording A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen for F.E. Bording A/S foreslår, at selskabets B-aktier, der er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S, slettes fra notering.

F.E. Bording A/S indkalder til ekstraordinær generalforsamling med forslag om afnotering.

F.E. Bording A/S har ikke nytte af, at selskabets B-aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S. Der er kun begrænset handel i aktierne, og større aktionærer har reelt ikke mulighed for salg af deres aktier til en rimelig pris.

Bestyrelsen foreslår derfor, at selskabets B-aktier slettes fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S.

I henhold til Nasdaq Copenhagens udstederregler Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares kan aktier slettes fra handel, hvis

Forslaget vedtages ved en gyldig generalforsamlingsbeslutning med minimum 90 % af de repræsenterede stemmer og af den repræsenterede aktiekapital; Indkaldelsen til generalforsamling med forslag om sletning fra handel giver en beskrivelse af, hvilke konsekvenser en sletning fra handel vil have for aktionærerne; og Udsteder sikrer, at aktionærerne tilbydes at afhænde deres aktier i udsteder i en periode på mindst 4 uger efter børsens godkendelse.

F.E. Bording A/S vil indenfor 2 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 17. december 2020 kl. 17.00 med dette punkt på dagsordenen.

Såfremt forslaget godkendes af generalforsamlingen og af Nasdaq Copenhagen A/S, vil selskabet tilbyde at tilbagekøbe B-aktier i en periode på ikke under 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse til 330,00 kr. pr. aktie.

Herefter vil selskabets B-aktier bliver slettet fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S og dermed afnoteret.

Det er F.E. Bording A/S’ opfattelse, at ved en vedtagelse af det stillede forslag med den fornødne majoritet og efterfølgende fremsættelse og opfyldelse af tilbuddet nedenfor, så er F.E. Bording A/S berettiget til at få B-aktierne slettet fra notering fra Nasdaq Copenhagen A/S i overensstemmelse med Nasdaq Copenhagens udstederregler Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares tillæg A punkt E.

Hvis forslaget vedtages med den fornødne majoritet, og hvis afnoteringen godkendes af Nasdaq Copenhagen A/S vil F.E. Bording A/S fremsætte tilbud om køb af alle B-aktier gældende i en periode på minimum 4 uger til en pris på kr. 330,00 pr. B-aktie.

Betinget af sådan vedtagelse på generalforsamlingen og godkendelse af Nasdaq Copenhagen A/S af sletning på det tidspunkt vil et tilbud forventes at være gældende 4 uger fra den 18. december 2020. Tilbudsperioden vil blive fastlagt, når en godkendelse fra Nasdaq Copenhagen A/S er modtaget. Hvis tilbuddet løber fra den 18. december 2020 til og med den 22. januar 2021, da vil B-aktierne blive slettet fra handel efter den 22. januar 2021.

Investorer og nuværende aktionærer bør være opmærksomme på blandt andre følgende væsentlige forhold:

Efter sletning vil muligheden for handel med B-aktierne blive væsentlig reduceret, da der ikke vil være en markedsplads herfor. F.E. Bording A/S vil ikke etablere aftaler med en anden markedsplads.

Efter sletning vil F.E. Bording A/S ikke være omfattet af oplysningsforpligtelser og andre regler gældende for udstedere af børsnoterede værdipapirer som for eksempel reglerne om god selskabsledelse. Selskabet vil alene kommunikere til sine aktionærer i overensstemmelse med selskabsloven.

Der vil kunne ske ændringer i en aktionærs skattemæssige retsstilling i forhold til B-aktierne, da disse ophører med at være børsnoterede.

Hvis et tilstrækkeligt antal B-aktionærer sælger deres aktier til selskabet i medfør af det fremsatte tilbud, kan selskabets hovedaktionær komme i en situation, hvor denne kan tvangsindløse øvrige aktionærer. I den situation vil øvrige aktionærer også kunne kræve sig indløst af hovedaktionæren.

Kontaktperson:

Adm. Direktør

Bernt Therp

bth@bording.dk

Tlf.: 41 14 36 10

