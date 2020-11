SAN ANTONIO, Nov. 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology Global, Inc. (NASDAQ: RXT) hat heute bekanntgegeben, dass Kevin Jones, Chief Executive Officer, und Amar Maletira, Chief Financial Officer, am Montag, den 30. November 2020, auf der 24. Annual Technology Conference von Credit Suisse auf der Bühne stehen werden. Jones und Maletira werden gegen 11:00 Uhr Eastern Time an einem Kamingespräch teilnehmen und für Investorentreffen zur Verfügung stehen.



Weitere Informationen finden Sie im Bereich „Events and Presentations“ auf unserer Website für Investor Relations unter https://ir.rackspace.com/news-and-events/events-and-presentations .

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen Ihnen, Ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

IR-Kontakt

Joe Crivelli

Rackspace Technology Investor Relations

IR@rackspace.com

PR-Kontakt