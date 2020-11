ALPHARETTA, Ga., 24 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Aptean, un acteur mondial des logiciels d’entreprise, a annoncé la signature d'un accord définitif pour l’acquisition de Lascom, un précurseur des solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM) pour les industriels, en particulier dans le secteur du food et beverage, de la cosmétique et de la distribution. Grâce à cette acquisition, Aptean complète son offre de solutions « cloud-natives » pour asseoir son leadership sur les Enterprise Resource Planning (ERP) et accélérer sa présence en Europe. La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre de 2020, une fois levées les conditions de clôture habituelles.



La société Lascom, basée à Vélizy en France, a été fondé en 1989 et adresse le marché américain depuis une filiale située à San Diego, en Californie. Le logiciel PLM « cloud native » de Lascom accélère la mise sur le marché des produits, via l’industrialisation des processus de développement et d’innovation de l’entreprise. Lascom accompagne plus de 80 clients, dont des références de premier plan dans chaque secteur, avec environ 80 000 utilisateurs dans 30 pays.

Ces dernières années, Aptean et Lascom ont commencé à travailler ensemble sur des opportunités communes dans le marché du food and beverage. A travers cette collaboration, Aptean a identifié de fortes synergies pour développer les activités respectives en Europe et en Amérique du Nord. La complémentarité naturelle des offres métier entre les ERP d’Aptean et le PLM de Lascom crée de fortes opportunités de croissance pour chaque entreprise.

« L’acquisition imminente de Lascom renforcera notre stratégie ciblée sur des applications métier avec des technologies qui surpassent les offres génériques classiques. La solution PLM « cloud-native » de Lascom complétera nos offres actuelles pour les industries de process et nous permettra d’être à la pointe de l’innovation produit chez nos clients », déclare TVN Reddy, CEO d'Aptean. « Lascom PLM sera proposé en complément du portefeuille de solutions ERP d’Aptean. Ensemble, Aptean et Lascom proposeront une suite logicielle intégrée ERP et PLM aux industries de process dans l'agroalimentaire, la cosmétique et la distribution. De plus, Lascom sera une base solide pour étendre notre présence en France et à travers l'Europe. »

Charles Henriot, Directeur Général de Lascom, ajoute : « Aptean est reconnu depuis longtemps pour la performance de ses solutions métier. Nous sommes enthousiastes à l’idée de rejoindre l’entreprise à une période charnière de la montée en puissance de Lascom. C'est le moment idéal pour accélérer le déploiement de Lascom Lime Cloud, un PLM SaaS prêt à l'emploi pour l'industries food et beverage et cosmétique. L’envergure d’Aptean, ses forces commerciales, marketing, développement et support amélioreront notre capacité à servir nos clients tout en offrant de meilleures opportunités à nos talents. Nous sommes impatients de commencer un nouveau chapitre en tant que membre de la famille Aptean et de bâtir l’avenir ensemble. »

A propos de Lascom

Lascom est un pionnier des logiciels de Product Lifecycle Management (PLM) avec plus de 15 ans d’expertise sur une plate-forme cloud dédiée à l'innovation et le développement produit. Des entreprises de premier plan ont retenu la solution PLM de Lascom pour sa pertinence métier dans les secteurs du food et beverage, de la cosmétique, de la distribution, de la défense et de l’aérospatiale. Lascom est fier de compter plus de 80 clients et 80 000 utilisateurs dans plus de 30 pays. Pour en savoir plus sur Lascom, veuillez visiter www.lascom.com.

A propos d’Aptean

Aptean est l’un acteur majeur sur la scène mondiale de logiciels métier pour l’industrie. Nos ERP (Entreprise Resource Planning) et nos solutions de Supply Chain sont conçues pour les besoins spécifiques des industriels et des distributeurs de plus de 20 secteurs, tels que l’alimentaire et biens de grande consommation. Aptean fournit aussi des solutions de conformités dans la finance et les sciences de la vie. Dans l’ensemble, les solutions d'Aptean sont utilisées par plus de 5 000 clients dans le monde. Que ce soit dans le cloud, ou sur site, les produits, les services et l’excellence d'Aptean supportent la montée en puissance et le succès des entreprises de toutes tailles. Aptean est situé à Alpharetta, USA et possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur Aptean et les marchés que nous adressons, visitez www.aptean.com.

Aptean est une marque déposée d'Aptean, Inc. Toutes les autres mentions de sociétés et de produits peuvent être des marques déposées des sociétés respectives auxquelles ils sont associés.

Pour les demandes des médias, veuillez contacter

Nicole O’Rourke

Chief Marketing Officer

Nicole.Orourke@aptean.com

+1 (770) 715-0362