November 24, 2020 11:36 ET

Global Bioenergies : enregistrement REACh

de son premier ingrédient pour la cosmétique

Evry, le 24 novembre 2020 - Global Bioenergies (ALGBE) annonce aujourd’hui l’enregistrement de son premier ingrédient dans le système réglementaire européen REACh.

Global Bioenergies annonce aujourd’hui l’enregistrement de son premier ingrédient auprès du système réglementaire européen REACh, acronyme de « Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals » (soit en français « enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques »).

La production, le stockage et le transport de cet ingrédient dérivé d’isobutène fermentaire et utilisable dans de très nombreuses formulations cosmétiques, sont donc désormais possibles au regard de la réglementation européenne.

Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, déclare : « Cette étape s’inscrit dans notre démarche générale de développement d’ingrédients d’origine naturelle à destination de l’industrie cosmétique. Nous réalisons ici un pas de plus dans la transformation de Global Bioenergies en société industrielle et commerciale. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies a développé un procédé de conversion de ressources végétales en une famille d’ingrédients clés utilisés dans le domaine de la cosmétique. Le procédé a d’abord été développé en laboratoire, où la Société continue d’en améliorer les performances. Il fonctionne aujourd’hui en pilote et en démonstrateur, à une échelle déjà suffisante pour faire basculer dans la naturalité des millions d’unités de produits cosmétiques. La Société prépare activement l’augmentation de ses capacités de production, et accèdera au marché dès 2021 en utilisant différents canaux commerciaux. Le procédé porte également la perspective de produire des biocarburants terrestres et aériens, ainsi que des bioplastiques. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE)

Contact

GLOBAL BIOENERGIES

Téléphone : 01 64 98 20 50

invest@global-bioenergies.com

