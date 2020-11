WINNIPEG, Manitoba, 24 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Corporation People (TSX Venture : PEO) (« La Corporation People » ou la « Société »), annonce aujourd'hui son intention de publier ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice clos au 31 août 2020 le lundi 7 décembre 2020 à 6h30 HNE.



La Corporation People tiendra une conférence téléphonique le lundi 7 décembre 2020 à 8h30 HNE pour discuter de ses résultats financiers et communiquer aux investisseurs les points marquants de son activité. La conférence sera présidée par Laurie Goldberg, présidente-directrice générale et Dennis Stewner, directeur financier et directeur des opérations.

DÉTAILS DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Date : 7 décembre 2020 | Heure : 8h30 HNE

N° à composer pour les participants : 416-764-8688 ou 1-888-390-0546

N° à composer pour la retransmission : 416-764-8677 ou 1-888-390-0541

(disponible pendant 2 semaines jusqu'au 21 décembre 2020)

Identifiant de la conférence : 07330257

N° de lecture : 330257

Pour écouter la webdiffusion, cliquez ici

À propos de La Corporation People

La Corporation People fournit à l'échelon national des avantages sociaux collectifs, des services de retraite collectifs et des services de ressources humaines. La Société possède des bureaux à travers le Canada, chacun dirigé par une équipe d'experts et soutenu par les ressources d'une société nationale cotée à la TSX-V. Les experts sectoriels qui composent la Société apportent un aperçu particulièrement précieux tout en personnalisant une suite innovante de services répondant aux besoins spécifiques de ses clients. Quel que soit votre secteur, quelle que soit votre échelle, solliciter l'expertise et l'expérience avérée de La Corporation People permettra à vos salariés et à vos résultats financiers de faire une vraie différence. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.lacorporationpeople.com .

Demandes des investisseurs :

Jonathan Ross, CFA

Relations avec les investisseurs – La Corporation People

(416) 283-0178

jon.ross@loderockadvisors.com