NOVA IORQUE, Nov. 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Clever Leaves International Inc. ("Clever Leaves"), uma empresa multinacional de referência e produtora autorizada de canabinoides de grau farmacêutico, anunciou hoje que celebrou um contrato comercial com a GreenCare, uma empresa farmacêutica líder em formação e medicina, acesso a e distribuição de produtos no mercado brasileiro de canabinoides, para autorizar e distribuir determinados produtos finais derivados de canábis de marca branca da Clever Leaves. Os produtos que serão entregues à GreenCare serão fabricados nas instalações com certificação BPF-UE da Clever Leaves, na Colômbia.



O contrato de três anos prevê que a GreenCare comprará, pelo menos, 4 milhões de dólares de produto da Clever Leaves, e 2 milhões de dólares foram pagos à Clever Leaves aquando da celebração do contrato. Este tipo de contrato é um marco significativo na América Latina para os produtos canabinoides e pode servir de modelo, no futuro, para parcerias de fornecimento adicionais que podem ser celebradas na região. Ao abrigo do contrato, a Clever Leaves fornecerá um produto à base de CBD, exclusivo do território e preparado para o paciente, que será exportado para o Brasil e registado de acordo com os regulamentos da agência reguladora de saúda do Brasil, ANVISA. O produto inicial à base de CBD, que será enviado pela Clever Leaves, será comercializado e distribuído pela GreenCare em farmácias e noutros canais farmacêuticos autorizados no país. A GreenCare comprometeu-se a realizar ensaios clínicos no produto inicial e as partes preveem que o primeiro envio comercial, ao abrigo do acordo, chegue ao mercado brasileiro no segundo trimestre de 2021.

"Esta parceria com a Clever Leaves reforça o nosso compromisso de oferecer soluções no mercado brasileiro baseadas na qualidade, na segurança e na eficácia. Permitir-nos-á expandir um portefólio de produtos fiáveis e internacionalmente reconhecidos, garantindo que os nossos investimentos em formação e as relações estabelecidas com os médicos mais respeitados do país sejam validados pelas melhores alternativas disponíveis no tratamento por canabinoides do Brasil", afirma Martim Prado Mattos, CEO da GreenCare.

"Sendo potencialmente o maior mercado de canábis para fins medicinais na América Latina, o Brasil representa uma incrível oportunidade de mercado para os produtos licenciados da Clever Leaves. A GreenCare é um parceiro ideal para a entrada da Clever Leaves no Brasil, pois oferecem a experiência e o conhecimento importantes da dinâmica comercial do Brasil nas comunidades médicas e farmacêuticas", afirmou Kyle Detwiler, CEO da Clever Leaves. "A celebração deste contrato proporciona uma oportunidade de receitas a curto prazo à Clever Leaves e é uma manifestação de confiança na qualidade das nossas operações e da nossa capacidade de fornecimento."

"Este é um marco importante para a Clever Leaves, pois procuramos novas parcerias comerciais e navegamos num mercado global de canábis em evolução", afirmou Andrés Fajardo, presidente da Clever Leaves "Os nossos produtos canabinoides de alta qualidade, as práticas de produção com certificação BPF-UE e os dados sobre a estabilidade farmacêutica, gerados especificamente para as condições tropicais brasileiras, juntamente com o acesso da GreenCare aos importantes canais de distribuição e o conhecimento das necessidades dos médicos e dos pacientes, definirão um novo padrão de acessibilidade, qualidade e valor para o Brasil."

A Clever Leaves recebeu várias certificações internacionais que a permitiram aumentar a sua capacidade de exportação e de vendas das suas operações colombianas, incluindo a muito cobiçada Certificação de boas práticas de fabrico (BPF) da União Europeia, uma Certificação de boas práticas de fabrico (BPF) pela INVIMA e uma Certificação de boas práticas agrícolas e de colheita (GACP). Além disso, em agosto de 2020, a Clever Leaves recebeu, em Portugal, uma licença provisória do Infarmed, a autoridade de saúde portuguesa, que permite à Clever Leaves cultivar, importar e exportar flores secas para fins medicinais e de investigação.

A Clever Leaves anunciou recentemente que alterou o seu contrato definitivo com a Schultze Special Purpose Acquisition Corp. (Nasdaq: SAMA, SAMAW and SAMAU) ("SAMA"), segundo o qual uma empresa holding recém-formada, a Clever Leaves Holdings Inc. ("Holdco") adquirirá a SAMA e a Clever Leaves (a "Combinação de negócios"). Espera-se que a transação termine no quarto trimestre de 2020, prevendo que a Holdco se torne uma sociedade anónima cotada no Nasdaq sob o símbolo "CLVR".

Sobre a Clever Leaves International Inc.

A Clever Leaves é uma empresa multinacional de canábis que tem como missão operar em conformidade com as leis federais e estatais e com ênfase no cultivo em grande escala e ecologicamente sustentável e no processamento de grau farmacêutico como os pilares do seu negócio global de canabinoides. Com operações e investimentos na Alemanha, Canadá, Colômbia, Estados Unidos da América e Portugal, a Clever Leaves criou uma rede de distribuição eficaz e uma presença global, com um alicerce construído com base na eficiência do capital e no rápido crescimento. A Clever Leaves pretende ser uma das principais empresas globais de canabinoides da indústria, reconhecida pelos seus princípios, pessoas e desempenho, ao mesmo tempo que promove uma comunidade global mais saudável.

Sobre a GreenCare

Fundada em 2018, a GreenCare tem como missão oferecer produtos à base de canabinoides legais, seguros e eficazes aos segmentos de saúde e bem-estar do mercado brasileiro.

Com uma estratégia centrada na formação médica contínua, na investigação científica e na inovação, a GreenCare oferece produtos de alta qualidade, proporcionando um forte apoio aos médicos, pacientes e consumidores. Ao realizar milhares de consultas médicas presenciais ou virtuais mensalmente, a GreenCare tem os profissionais de saúde mais capacitados das mais variadas especialidades clínicas, incluindo neurologia, reumatologia, psiquiatria, ginecologia, entre outras.

A GreenCare acredita no potencial da canábis para fins medicinais e nas inúmeras vantagens dos seus produtos derivados para os pacientes e respetivas famílias. A empresa está a expandir continuamente o seu portefólio de produtos derivados de canábis para responder rapidamente às diferentes necessidades dos médicos, dos pacientes e dos consumidores que procuram soluções inovadoras no que diz respeito a tratamentos médicos e cuidados de bem-estar.

Como um dos líderes em vendas e acesso no mercado brasileiro, a GreenCare tem, como acionista maioritário, um dos mais importantes fundos globais de capital de risco especializado em negócios de canábis, o Greenfield Global Opportunities, que tem investimentos em 16 empresas estabelecidas em 6 países diferentes.

Sobre a Schultze Special Purpose Acquisition Corp.Schultze Special Purpose Acquisition Corp. (Nasdaq: SAMA, SAMAW and SAMAU) é uma empresa sem plano ou objetivo de negócios (blank check company) constituída para efeitos de fusão, bolsa de valores, aquisição de ativos, compra de ações, recapitalização, reorganização ou outra combinação de negócios semelhante com uma ou mais empresas ou entidades. O patrocinador da SAMA é uma afiliada da Schultze Asset Management, LP, uma empresa de gestão de investimentos alternativa fundada em 1998 que se concentra em títulos depreciados, de situações especiais e orientados para eventos e investiu mais de 3,2 mil milhões de dólares desde a sua criação e possui um histórico notável devido à sua estratégia de investimento ativa. A própria SAMA é apoiada por uma equipa experiente de operadores e investidores com um histórico bem-sucedido na criação de valor material em empresas públicas e privadas.

Informações adicionais e onde encontrá-las

Juntamente com a Combinação de negócios, a Holdco apresentou uma Declaração de registo no Formulário S-4 (a "Declaração de registo") à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários dos Estados Unidos da América ("SEC"), que inclui um prospeto relativo aos títulos da Holdco a emitir, relacionado com a Combinação de negócios e uma declaração de procuração relativa à reunião dos acionistas da SAMA, na qual será pedido aos acionistas da SAMA que votem na Combinação de negócios proposta. A SAMA, a Clever Leaves e a Holdco incentivam os investidores, acionistas e outras pessoas interessadas a lerem a Declaração de registo e a declaração de procuração/prospeto contido na mesma, assim como outros documentos apresentados à SEC, uma vez que estes documentos contêm informações importantes sobre a Combinação de negócios. Após a SEC declarar a entrada em vigor da Declaração de registo, enviar-se-á uma declaração de procuração/prospeto definitivo aos acionistas da SAMA a partir de uma data de registo a ser estabelecida para votação da Combinação de negócios. Os acionistas da SAMA também poderão obter gratuitamente uma cópia desses documentos, enviando um pedido para: Schultze Special Purpose Acquisition Corp, 800 Westchester Avenue, Suite 632, Rye Brook, New York 10573; e-mail: sdu@samco.net. Estes documentos, quando estiverem disponíveis, podem também ser obtidos gratuitamente no website da SEC (http://www.sec.gov).

Os participantes da solicitação

A SAMA, a Clever Leaves, a Holdco e a respetiva administração, diretores e outros membros da sua gerência e funcionários, ao abrigo das normas da SEC, podem ser consideradas como participantes na solicitação de procurações dos acionistas da SAMA relacionada com a Combinação de negócios. As informações relativas às pessoas que, ao abrigo das normas da SEC, podem ser consideradas como participantes na solicitação de procurações aos acionistas da SAMA relacionada com a Combinação de negócios estão definidas na declaração de procuração/prospeto preliminar que consta na Declaração de registo, e também serão incluídas na declaração de procuração/prospeto definitivo da Combinação de negócios, quando disponível. As informações relativas aos interesses dos participantes da SAMA e da Clever Leaves na solicitação, que podem, em alguns casos, ser diferentes das dos acionistas da SAMA e da Clever Leaves em geral, também estão definidas na declaração de procuração/prospeto que consta na Declaração de registo, e também serão incluídas na declaração de procuração/prospeto definitivo da Combinação de negócios, quando disponível.

Declarações prospetivas

Este comunicado de imprensa inclui declarações prospetivas que envolvem riscos e incertezas. As declarações prospetivas são declarações que não são factos históricos e podem ser identificadas pelas palavras "estima-se", "projetada", "espera", "prevê", "previsões", "planos", "pretende", "acredita", "procura", "pode", "será", "deve", "futuro", "propor" e variações destas palavras ou expressões similares (ou as versões negativas das palavras ou expressões referidas). Essas declarações prospetivas estão sujeitas a riscos e incertezas, o que pode fazer com que os resultados reais sejam diferentes das declarações prospetivas. Os fatores que podem causar estas diferenças incluem, entre outras, a incapacidade da SAMA e da Clever Leaves de concluir as transações contempladas pela Combinação de negócios; assuntos descobertos pelas partes à medida que realizam a respetiva diligência de investigação da outra; a incapacidade de reconhecer as vantagens previstas da Combinação de negócios, que podem ser afetadas, entre outros, pelo montante de dinheiro disponível na sequência de quaisquer resgates efetuados pelos acionistas da SAMA e pela capacidade de encerrar o investimento privado com determinados investidores institucionais; a capacidade de cumprir os padrões de cotação da Nasdaq após a formalização da Combinação de negócios; os custos relacionados com a Combinação de negócios; as expetativas relativas à operação futura e ao crescimento e desempenho financeiros, incluindo quando a Clever Leaves ou a Holdco obterem um fluxo de caixa positivo; a calendarização da finalização da Combinação de negócios; a capacidade da Clever Leaves para executar os respetivos planos e estratégias empresariais e para receber aprovações regulamentares; potenciais litígios envolvendo as partes; condições económicas globais; eventos geopolíticos, desastres naturais, causas de força maior e pandemias, incluindo, entre outros, as perturbações económicas e operacionais e outros efeitos decorrentes da COVID-19; requisitos regulamentares e alterações aos mesmos; acesso a financiamento adicional; e outros riscos e incertezas indicados pontualmente em apresentações à SEC. Outros fatores incluem a possibilidade de a transação proposta não ser cancelada, devido, por exemplo, à incapacidade de receber as aprovações necessárias do detentor de títulos ou à incapacidade de satisfazer outras condições de encerramento. A lista de fatores acima não é exclusiva. A Declaração de registo contém informações adicionais relativas a alguns destes fatores de risco e outros, incluindo a declaração de procuração/prospeto aqui incluído. Todas as declarações prospetivas subsequentes, escritas e orais, relativas à SAMA, à Clever Leaves ou à Holdco, às transações aqui descritas ou a outros assuntos correspondentes à SAMA, à Clever Leaves, à Holdco ou a qualquer pessoa que atue em seu nome, estão expressamente qualificadas na sua totalidade pelas declarações de alerta mencionadas acima. Os leitores são alertados para não confiar indevidamente em quaisquer declarações prospetivas, pois referem-se apenas à data atual. A SAMA, a Clever Leaves e a Holdco renunciam expressamente a quaisquer obrigações ou compromisso de divulgar publicamente quaisquer atualizações ou revisões realizadas a quaisquer declarações prospetivas contidas neste documento para refletir qualquer alteração nas suas expetativas em relação às mesmas ou qualquer alteração em eventos, condições ou circunstâncias baseada em qualquer declaração.

Contactos de imprensa:

McKenna Miller

KCSA Strategic Communications

+1347-487-6197

mmiller@kcsa.com

Diana Sigüenza

Strategic Communications Director

+573102368830

Diana.siguenza@cleverleaves.com

Fábio Pimentel

GreenCare Strategic Communication

+5511938060617

fabio.pimentel@vitalagencia.com