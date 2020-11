Nasdaq First North Growth Market Denmark

Registrering af kapitalforhøjelse

I forlængelse af Scape Technologies’ selskabsmeddelelse nr. 26/2020 om, at der ved emissionen er opnået et bruttoprovenu på 35,4 mio. kr., har Scape Technologies’ bestyrelse netop gennemført og registreret bestyrelsens beslutning af 30. oktober 2020 om at udnytte generalforsamlingens bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital.

Selskabets aktiekapital forhøjes fra nominelt DKK 13.796.465 fordelt på 13.796.465 stk. aktier a nominelt DKK 1,00 til nominelt DKK 20.230.496 fordelt på 20.230.496 stk. aktier a nominelt DKK 1,00. Hver aktie a nominelt DKK 1,00 giver én stemme.

De udbudte aktier vil hurtigst muligt blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark i ISIN-koden for Selskabets eksisterende aktier (DK0061114246), forventeligt den 26. november 2020.

Efter gennemførelse af Udbuddet vil Selskabets større aktionærer bestå af:

Aktionær Ejerandel Maxauto Company Limited 20,9 % Søren Bøving-Andersen 6,4 % Shenzhen Maxonic Automation Control Co. Ltd. 6,2 % Softvision IVS 5,6 %

Yderligere oplysninger

CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S

Mobil: +45 2128 1128, email: sb@scapetechnologies.com

Scape Technologies A/S

Østerbro 5C

5000 Odense C

www.scapetechnologies.com

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen,

mobil: +45 3073 0667, email: gmm@bakertilly.dk

Vedhæftet fil