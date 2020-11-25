魁北克市, Nov. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1-5级ADAS和AD传感技术全球领先企业 LeddarTech ®非常自豪地被 MILLA集团 选定为全包覆固态激光雷达（Cocoon LiDAR）传感器供应商。MILLA集团选择屡获殊荣的 Leddar™ Pixell 作为 MILLA POD 自动驾驶班车的前端LiDAR。



Leddar Pixell是市场上最坚固可靠的固态LiDAR。这种传感器提供180度水平视场(FoV)，使用四个模块时可提供车辆的360度覆盖。Leddar Pixell具有同类最佳抗冲击和振动性能，满足ISO 16750-3标准要求，符合SAE J1455严重粉尘侵入标准，使Leddar Pixell适用于需要坚固性和耐用性的工业车辆市场。另外，Leddar Pixell通过IP67认证，提供超过148,000小时的MTBF，相当于扫描解决方案的10倍。Leddar Pixell非常适合用于班车、机器人出租车、ADV，以及建筑、农业和采矿行业用途的其他非公路车辆。

“MILLA与LeddarTech合作，将坚实可靠的Leddar Pixell用于我们的MILLA POD。POD是一种创新的自动驾驶班车，已经部署于欧洲和北美，”MILLA集团总裁Éric Gendarme表示。“我们对POD进行的根本性设计变革使其非常适合装配Leddar Pixell；这种LiDAR使我们能够拥有180度视野，从而提高了我们自动驾驶班车的安全性和整体可靠性。” Gendarme先生还表示：“配备Leddar Pixell以及我们操作系统中其他自动技术组件的MILLA POD设计方案被提交至RATP集团。该集团是一家国有公共交通运营商，业务覆盖四大洲的13个国家，负责对自动驾驶型公共交通车辆进行评估和认证。RATP报告指出，包含Leddar Pixell的MILLA POD的操作系统符合严格的条件要求，”Gendarme先生总结说。

LeddarTech总裁兼首席运营官Frantz Saintellemy表示：“我们很荣幸成为MILLA集团传感技术的首选供应商。“MILLA集团是一家具有前瞻性思维的机构，以创新方式进行自动驾驶班车技术的研发；我们的Leddar Pixell为MILLA获得RATP集团的技术认证做出贡献，这令我们深感自豪，” Saintellemy先生总结道。

关于MILLA集团

MILLA集团是法国一家领先的独立工程设计公司，专注于创新出行产品和服务的设计、开发、制造和实验。MILLA的新出行理念是提供一种可惠及每个人的可持续、模块化、可扩展和可调整运输服务。自2019年以来，MILLA的班车每天以30公里的时速在开放道路上自动行驶，提供 世界上一项独一无二的服务 。如今，MILLA是唯一一家为 乡村 和 城市周边 地区提出按需多模式运输解决方案（人员和货物）的出行服务供应商。MILLA集团实施的技术也对汽车行业产生了重大影响。 众多世界领先企业均使用MILLA的服务，如车辆的机器人化和自动化，以及在开放道路上的测试。

联系Éric Gendarme： eric.g@milla.net

关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应平台的领先企业。LeddarTech成立于2007年，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应公司。凭借其LeddarVision™传感器融合和感知平台及其基于LeddarEngine™的面向汽车级固态LiDAR的高性价比、可扩展和多功能LiDAR开发解决方案，LeddarTech让1-2级汽车系统集成商能够开发针对1至5级自动驾驶的全堆栈传感解决方案。这些解决方案积极部署在自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车、智能城市/工厂和机器人出租车应用中。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，拥有超过95项专利技术（已授予或申请中），提升了ADAS及自动驾驶性能。

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联系人：

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电话：+ 1-418-653-9000 分机：232

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