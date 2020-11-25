魁北克市, Nov. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 是第 1 級至第 5 級 ADAS 和 AD 感應技術領域的領導者，很榮幸獲 MILLA Group 選為其繭型 LiDAR 傳感器的供應商。MILLA Group 選擇了屢獲殊榮的 Leddar™ Pixell 作為其 MILLA POD 無人駕駛穿梭巴士的前端 LiDAR。



Leddar Pixell 是市面上最強大的固態 LiDAR。該感應器提供 180 度水平視野 (FoV)，在使用四個模組的情況下，可提供 360 度的車輛覆蓋範圍。Leddar Pixell 提供了一流的抗衝擊及震動性能，符合 ISO 16750-3 要求，並符合 SAE J1455 的重度灰塵侵入標準，將 Leddar Pixell 定位於需要堅固性及耐用性的工業車輛市場。此外，Leddar Pixell 還通過 IP67 認證，並提供超過 148,000 小時的 MTBF，相當於掃描解決方案的十倍。Leddar Pixell 最適合用於穿梭巴士、無人駕駛的士、ADV 及建築、農業及採礦應用所使用的其他越野車。

MILLA Group 董事總經理 Éric Gendarme 表示：「MILLA 與 LeddarTech 合作，為我們的 MILLA POD 使用其功能強大的 Leddar Pixell。MILLA POD 是創新的無人駕駛穿梭巴士，已在整個歐洲和北美投入使用， 我們就 MILLA POD 設計所實施的重大更改非常適合 Leddar Pixell，而這款 LiDAR 使我們能夠擁有 180 度的視野，從而提高這款無人駕駛穿梭巴士的安全性和整體可靠性。」 Gendarme 先生繼續說：「MILLA POD 配備 Leddar Pixell 及構成我們操作系統的其他自動技術組件，現已提交給 RATP Group，該集團是在 13 個國家／地區和四大洲營運的國有公共交通營運商，負責評估和檢定無人駕駛公共交通工具。RATP 報告稱，包括 Leddar Pixell 在內的 MILLA POD 操作系統符合嚴格的資格要求。」

LeddarTech 總裁兼營運總裁 Frantz Saintellemy 表示：「我們很榮幸成為 MILLA Group 感應技術的首選供應商。MILLA Group 是有遠見的組織，以創新的新方法解決無人駕駛穿梭巴士的技術問題。我們很自豪看到 Leddar Pixell 為 MILLA 獲得 RATP Group 的技術認證作出貢獻。

關於 MILLA Group

MILLA Group 是領先的獨立法國工程師公司，專門從事新流動產品和服務的設計、開發、製造和試驗。MILLA 的新流動概念是為所有人提供可持續、模組、可擴展和適應性強的運輸服務。自 2019 年以來，MILLA 的穿梭巴士每天以 30 公里的時速在開放道路上行駛，這是 地球上的獨特服務 。如今，MILLA 是唯一為 農村 和 城市郊區 提供按需和多式聯運解決方案（人和貨物）的流動供應商。MILLA Group 實施的技術對汽車行業也有重大影響。世界領先的大公司都在使用 MILLA 的服務，例如車輛機械化和自動化，以及其在開放道路上的試驗。

歡迎透過 eric.g@milla.net 聯絡 Éric Gendarme

關於 LeddarTech

LeddarTech 是自動駕駛汽車和高級駕駛員輔助系統的環境感應平台的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年，已發展成為一家全面的端對端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及移動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。憑藉其 LeddarVision™ 感應器融合和感知平台及其符合成本效益、可擴展和多功能的 LiDAR 開發解決方案，用於基於 LeddarEngine™ 的汽車級固態 LiDAR，LeddarTech 讓 1-2 級汽車系統集成器能夠為自主 1 至 5 級開發全堆棧感應解決方案。這些解決方案已積極在無人駕駛穿梭巴士、巴士、運輸車輛、智能城市／工廠和無人駕駛的士應用中部署。我們公司負責尖端的流動遙控應用程式等多項創新，其超過 95 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

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