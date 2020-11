NEXT GAMES OYJ, YHTIÖTIEDOTE, 25. MARRASKUUTA 2020 KLO 8.00

Next Games Oyj on julkaissut tänään yhtiön keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.

Next Gamesin visio on olla massaviihdebrändeille halutuin kumppani ja luoda yhteistyössä taloudellisesti tuottavia pelejä, sekä kehittää omistaja-arvoa ja taata yhtiön taloudellinen tasapaino ja kannattava kasvu pitkällä aikavälillä. Yhtiö julkaisee nyt keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.

Taloudelliset tavoitteet ja näiden takana oleva strategia esitellään sijoittajille Next Gamesin tänään, 25. marraskuuta 2020, järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä. Materiaalit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.





Next Gamesin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Liikevaihto Saavuttaa 250 miljoonan euron vuosittainen liikevaihto EBITDA % > 23 % EBIT % > 18 %

Saavuttaakseen tavoitteensa, Next Gamesin täytyy skaalata markkinointi-investointejaan lyhyellä aikavälillä, jonka seurauksena yhtiön vuositulos on alhaisempi verrattuna taloudellisiin tavoitteisiin. Toiminnan tehokkuuden (T&K, julkaisu ja hallinto) parantuessa skaalautuvuuden kanssa ja suhteellisten kasvukustannusten pienentyessä tulevaisuudessa, yhtiö tavoittelee yli 23 % käyttökatetta suhteessa liikevaihtoon.





Next Games tavoittelee liikevaihdon vahvaa kasvua, aluksi orgaanisesti ja tulevaisuudessa valikoitujen yritysostojen tukemana. Next Games uskoo, että vahva infrastruktuurin ja useiden strategisten yhteistyökumppanuuksien rakentaminen sekä julkaisutoiminnan kyvykkyyksien laajentaminen auttavat yhtiötä saavuttamaan keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja epäorgaanisen kasvun yrityskauppojen kautta.





Henkilöstön kehittäminen ja uudet rekrytoinnit ovat avainasemassa Next Gamesin kasvussa. Skaalautuvien palveluiden kehittyessä, uudelleenkäytön ja tehokkaiden julkaisutoimintojen myötä, Next Games kuitenkin uskoo mahdollisen henkilöstökasvun olevan kohtuullista.

Next Gamesin hallitus ei ole sopinut osinkopolitiikasta eikä tähän politiikkaan ole muutosta.

Yllä määritellyt taloudelliset tavoitteet on tarkoitettu kuvaamaaan yhtiön ja sen hallituksen tavoitteita. Ne eivät kuitenkaan korvaa yhtiön taloudellista ohjeistusta vuositasolla. Lyhyen aikavälin taloudellinen toiminta voi poiketa tavoitteista.

Next Games globaaleilla markkinoilla

Mobiilipelimarkkina on suurempi kuin elokuva- ja musiikkimarkkina yhdistettynä, arviolta 200 miljardia dollaria vuoteen 2023 mennessä

Mobiilipelimarkkinan vuosittaisen kasvun odotetaan olevan 9,3 % (y-o-y)

Brändeihin pohjautuvilla peleillä on vahva asema myydyimpien pelien listoilla

Next Games on top 3 -julkaisija geolokaatio AR -genressä, ja top 6 -julkaisija vuoropohjaisissa roolipeleissä, nyt tavoitteena on kasvaa suosituimpien pulmapelien julkaisijoiden listoille (Sensortower, lokakuu 2020 - USA)

Next Games on itsenäinen kehittäjä ja julkaisija, jolla on vahva näyttö suurien viihdetuottajien, kuten Netflix ja AMC Networks, kanssa toimimisesta

Next Gamesin strategian pääteemat

Strategisten kumppanuuksien vahvistaminen: tulevaisuudessa tavoittteenamme on laajentaa nykyisiä ja lisätä uusia lisenssikumppaneita

tulevaisuudessa tavoittteenamme on laajentaa nykyisiä ja lisätä uusia lisenssikumppaneita Aktiivinen brändiportfolion hallinta : The Walking Dead -franchisen vaaliminen, uusien brändien kuten Blade Runner ja Stranger Things lisääminen, sekä muut uudet brändit

: The Walking Dead -franchisen vaaliminen, uusien brändien kuten Blade Runner ja Stranger Things lisääminen, sekä muut uudet brändit Tehokkuuden parantaminen yhdistetyn infrastruktuurin kautta : tulee tuottamaan skaalaetuja tulevina vuosina

: tulee tuottamaan skaalaetuja tulevina vuosina Pelaajat etusijalla pelikehityksessä: olemme parhaita yleisön ymmärtämisessä ja uusien brändeille uskollisille nimikkeiden luomisessa

Maailmantalouden tilanteen vaikutukset

Globaalin pandemian aiheuttamalla epävarmuudella ei ole ollut haitallisia vaikutuksia globaaliin mobiilipelimarkkinaan

Next Games on edelleen hyvässä asemassa jatkaa kasvusuunnitelmiaan ilman, että COVID-19-tilanteen rajoitteilla olisi vaikutuksia









