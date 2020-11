NEXT GAMES OYJ, YHTIÖTIEDOTE, 25. MARRASKUUTA 2020 KLO 8.00



Next Games Oyj päivittää liiketoimintanäkymiään vuodelle 2020. Yhtiön vuoden 2020 käyttökate (EBITDA) säilyy positiivisena ja yhtiön liikevaihdon odotetaan olevan 26–28 miljoonaa euroa.

Yhtiö on aiemmin poistanut ohjeistuksensa koko vuoden 2020 liikevaihdosta eikä ole antanut ohjeistusta yhtiön kannattavuudesta.

Uudet näkymät 2020

Yhtiö odottaa, että sen jo julkaistut pelit (The Walking Dead -pelit) tuottavat liikevaihtoa tasaisella tai laskevalla trendillä. Next Games arvioi yhtiön liikevaihdon vuonna 2020 olevan 26–28 miljoonaa euroa. Yhtiön käyttökatteen (EBITDA) odotetaan olevan positiivinen.

Julkaisutoiminnan kannattavuus käyttökatteella mitattuna paranee merkittävästi ollen yli 20 % liikevaihdosta (11 %; 3,8 miljoonaa euroa vuonna 2019)

käyttökatteella mitattuna paranee merkittävästi ollen yli 20 % liikevaihdosta (11 %; 3,8 miljoonaa euroa vuonna 2019) T&K-kustannukset infrastruktuuriin ja kehittämiseen pysyvät tasolla 17–19 % liikevaihdosta (19 % vuonna 2019)

infrastruktuuriin ja kehittämiseen pysyvät tasolla 17–19 % liikevaihdosta (19 % vuonna 2019) Hallintokustannukset pysyvät 3,0–3,5 miljoonan euron välillä

(3,0 miljoonaa euroa vuonna 2019)

Stranger Things on saatavilla ensimmäisille valikoiduille markkinoille App Storesta ja Google Play Storesta joulukuussa 2020.





Aiemmat näkymät (annettu 28.08.2020)

Yhtiö odottaa, että sen jo julkaistut pelit (The Walking Dead -pelit) tuottavat liikevaihtoa tasaisella tai laskevalla trendillä. Saavutetun kannattavuuden parannuksen myötä yhtiö uskoo jo julkaistujen pelien (The Walking Dead -pelien) kannattavuuden parantuvan julkaisutoiminnan käyttökatteella (EBITDA) mitattuna selvästi vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019, jolloin julkaisutoiminnan käyttökate oli 3,8 miljoonaa euroa. Uskomme myös aloittavamme 1-2 pelin skaalauksen markkinalle vuoden 2020 aikana.

Näkymien muutoksen perusta

Saavutetut kustannussäästöt ovat säilyneet, The Walking Dead -pelit jatkavat odotetusti, ja ohjeistus yhtiön julkaisutoiminnan kannattavuudelle on vahvistunut.

Stranger Things -pelin julkaisu ensimmäisille markkinoille App Storessa ja Google Play Storessa on ajoitettu joulukuulle 2020. Skaalausnopeuden (esim. liikevaihdon kasvu) ennustaminen ei ole tässä vaiheessa tarpeeksi tarkkaa ja yhtiö pysyy konservatiivisena vuoden 2020 liikevaihdon ennusteissaan.







