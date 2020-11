November 25, 2020 01:00 ET

November 25, 2020 01:00 ET

Sponda Oy Lehdistötiedote 25.11.2020 klo 8:00

Sponda jatkaa huipulla maailmanlaajuisessa GRESB Real Estate Assessment -arvioinnissa

Suomen johtava toimitilakiinteistöihin keskittynyt kiinteistösijoitusyhtiö Sponda sijoittui kansainvälisen GRESB Real Estate Assessment (Global Real Estate Sustainability Benchmark) -arvioinnin kärkipäähän jo kahdeksantena peräkkäisenä vuotena. GRESB Standing investments-arvioinnissa Sponda sijoittui tänä vuonna vertailuryhmässään ensimmäiseksi Pohjoismaissa ja kolmanneksi Euroopassa. GRESB Development-arvioinnissa Sponda oli toiseksi paras Euroopassa omassa vertailuryhmässään.

Sponda saavutti arvioinnissa viisi tähteä ja sai Green Star -tunnustuksen vastuullisesta työstään. Viiden tähden luokitus myönnetään yrityksille, jotka sijoittuvat GRESB-arvioinnissa 20 prosentin parhaimmiston joukkoon.

GRESB arvioi kiinteistöalan yritysten ympäristö-, sosiaali- ja hallinnointityötä (ESG) kestävän kehityksen edistämiseksi. Vuodesta 2009 käytössä ollut arviointi kattaa kaikki yritysvastuun osa-alueet ja yrityksiä arvioidaan kokonaisvaltaisesti yhtiötason vastuullisuuden johtamisesta, kiinteistöjen ympäristötehokkuudesta, sidosryhmäyhteistyöstä, riskienhallinnasta sekä kiinteistökehityksen vastuullisuudesta.

”Teemme Spondassa jatkuvasti töitä kestävän kehityksen edistämiseksi liiketoiminnassamme, ja sijoittumisemme GRESB-arvioinnin kärkipäähän on tunnustus saavutuksistamme. Systemaattisella vastuullisuustyöllä on paitsi merkittävät ilmastovaikutukset, sen kautta syntyy myös yhä enemmän liiketaloudellisia hyötyjä. Voimme tuoda sidosryhmillemme lisäarvoa esimerkiksi edullisempien vuokrakustannusten, parempien työolosuhteiden, helposti hyödynnettävän vastuullisuusdatan ja brändimielikuvan paranemisen kautta. Tavoitteenamme on pienentää hiilijalanjälkeämme, ja haluamme kehittää toimintaamme entistä vastuullisemmaksi yhdessä pääomistajamme Blackstonen kanssa”, Spondan vastuullisuuspäällikkö Pirkko Airaksinen sanoo.

GRESB-arvionnin osallistujamäärä on kasvanut vuosittain ja tänä vuonna arviointiin osallistui yli 1200 yritystä ja rahastoa 64 eri maasta.

