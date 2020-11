NEXT GAMES OYJ, YHTIÖTIEDOTE, 25. MARRASKUUTA 2020 KLO 8.00



Next Games on nimittänyt organisaation sisältä Matias Ärjen, Joonas Laakson ja Yiannis Alexopouluksen johtoryhmän uusiksi jäseniksi. Samalla heidän roolinsa yhtiössä muuttuvat. Teemu Huuhtanen (CEO), Annina Salvén (CFO) ja Saara Bergström (CMO) jatkavat johtoryhmässä nykyisissä rooleissaan.

Johtoryhmän uudet jäsenet:

Matias Ärje, syntynyt 1976, tekniikan ylioppilas, on nimitetty teknologiajohtajaksi (CTO) ja johtoryhmän jäseneksi. Ennen nimitystään Ärje toimi teknologiajohtajana.



Joonas Laakso, syntynyt 1978, BA (Arts, Media, Design Management), on nimitetty yhtiön henkilöstöjohtajaksi (Chief People and Culture Officer, CPCO) ja johtoryhmän jäseneksi. Laakso on työskennellyt useissa eri tehtävissä Next Gamesissa vuodesta 2015. Ennen nimitystään hän työskenteli kehitysjohtajana.



Yiannis Alexopoulos, syntynyt 1983, MBA, LL.B., on nimitetty yhtiön kasvujohtajaksi (CGO) ja johtoryhmän jäseneksi. Alexopoulos on toiminut markkinointijohtajan tehtävissä vuodesta 2018.

Kalle Hiitola, Next Gamesin entinen CTO, keskittyy jatkossa tuote- ja pelikehitykseen Head of New Games -roolissa. Hän jatkaa johtoryhmässä.

Joonas Viitala, Next Gamesin operatiivinen johtaja (COO) jättää tehtävänsä yhtiössä ja siirtyy uusien haasteiden pariin organisaation ulkopuolelle. Hänen viimeinen työpäivänsä on 7. joulukuuta 2020.

“Olen erittäin iloinen, että meillä on talossa lahjakkuuksia, jotka ovat valmiita astumaan näihin tehtäviin ja tuomaan uusia ideoita ja ajatuksia johtoryhmään. Myös Kalle on tehnyt mieletöntä työtä ja jatkaa varmasti samalla mallilla myös uudessa roolissaan. Johtoryhmän uudet jäsenet ovat olleet avainrooleissa Next Gamesin kehityksessä ja kannattavuutemme käännöksessä, ja muutokset tukevat strategisia tavoitteitamme. Haluan myös kiittää Joonasta hänen työstään ja toivottaa hänelle kaikkea hyvää tuleviin seikkailuihin”, sanoo Next Gamesin toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen.

Edellä mainitut muutokset tulevat välittömästi voimaan. Kaikki johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle.





Next Gamesin johtoryhmä marraskuusta 2020 alkaen:

Teemu Huuhtanen, toimitusjohtaja

Kalle Hiitola, Head of New Games

Saara Bergström, markkinointijohtaja

Annina Salvén, talousjohtaja

Matias Ärje, teknologiajohtaja

Joonas Laakso, henkilöstöjohtaja

Yiannis Alexopoulos, kasvujohtaja





Lisätietoja:

Annina Salvén

CFO

+358 (0) 40 588 3167

investors@nextgames.com





Hyväksytty neuvonantaja: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938





Next Games lyhyesti



Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Tällä hetkellä Next Games kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, mukaan lukien Blade Runner Rogue -peliä, joka perustuu suosittuihin Blade Runner-elokuviin sekä Netflixin Stranger Things -sarjaan perustuvaa mobiilipeliä.



www.nextgames.com/fi