November 25, 2020 02:00 ET

Vincit Oyj

Lehdistötiedote 25.11.2020 kello 9:00

Vincit HSL:n joukkoliikennerekisterin kehittäjäksi ja toimittajaksi

HSL (Helsingin seudun liikenne) kilpailutti joukkoliikennerekisterin uusimisen ja ylläpidon. Tarjouskilpailun perusteella HSL valitsi Vincit Oyj:n uuden joukkoliikennerekisterin kehittäjäksi ja toimittajaksi. Rekisterin toteutuksen sopimuskausi on määräaikainen ensimmäiset kolme vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuksen arvo neljältä vuodelta on noin 3,5 miljoonaa euroa.

Uusi joukkoliikennerekisteri toteutetaan ns greenfield-toteutuksena ketterän kehityksen menetelmin ja avoimen lähdekoodin ratkaisuja hyödyntäen. Vincitillä on runsaasti kokemusta niin ketterän kehityksen ohjelmistohankkeista, kuten myös liiketoiminnan kannalta kriittisten järjestelmien toteuttamisesta.

Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Olen erittäin tyytyväinen HSL:n meille osoittamasta luottamuksesta. Yhteistyö on Vincitille tärkeä päänavaus julkisen joukkoliikenteen toimialalla. Kyseessä on Helsingin joukkoliikenteen sujuvuuden kannalta keskeinen palvelu, jonka luotettavuus ja oikeellinen toiminta ovat ensisijaisen tärkeitä. Rekisteri mahdollistaa myös uusien palveluiden aiempaa tehokkaamman toteuttamisen ja siten se tehostaa HSL:n toimintamalleja. Rakentamalla ratkaisuja, joiden avulla HSL voi tehostaa joukkoliikenteen toimintaa, Vincit on konkreettisin toimin mukana tärkeässä ilmasto- ja ympäristötyössä.”

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Vincit Oyj, liiketoimintajohtaja Mikko Kolehmainen, puhelin: 040 589 2725

