November 25, 2020 02:13 ET

November 25, 2020 02:13 ET

COMMUNIQUE DE PRESSE

Anteuil, 25 novembre 2020

Vif succès de l’augmentation de capital avec maintien du DPS



Levée de fonds d’un montant de 3,33 M€ avec maintien du DPS

Prix de souscription par Action Nouvelle : 15 euros

DELFINGEN Industry (Euronext Growth Paris : FR0000054132 – ALDEL, éligible PEA-PME), leader mondial dans les solutions de protection et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués, annonce avoir levé 3,33M€ lors de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) à travers l’émission de 222 176 Actions Nouvelles au prix unitaire de 15,00 euros.

La demande de souscription s’est élevée à 370 113 actions soit 166,59% du montant initial et s’est répartie de la manière suivante :

214 963 actions à titre irréductible ;

155 000 actions à titre réductible ;

150 actions à titre libre.

Les souscriptions à titre irréductible et réductible représentant plus de 100% du nombre initial d’Actions Nouvelles offertes, il a été décidé de ne pas servir les souscriptions à titre libre et de réduire les actions allouées aux souscriptions à titre réductible à 7 213 Actions Nouvelles, soit 3,25% du nombre initial d’Actions Nouvelles offertes.

Le montant brut de l’opération s’élève à 3,33 M€ et se traduit par la création de 222 176 actions nouvelles au prix unitaire de 15,00 €, correspondant à 100% du nombre de titres initialement offerts.

Le capital social de la société post-augmentation de capital s’élèvera à 4 105 824,80€, divisé en 2 666 120 actions de 1,54 € de valeur nominale chacune.

Le règlement-livraison et l’admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris des actions nouvelles sont prévus le 27 novembre 2020. Ces actions seront directement assimilées aux actions existantes DELFINGEN Industry, déjà négociées sur Euronext Growth sous le code ISIN FR0000054132 – mnémonique ALDEL.

Cette augmentation de capital a pour objectif de renforcer les fonds propres de la Société suite à l’acquisition, le 1er septembre 2020, du périmètre Europe/Afrique de Schlemmer financée par dettes auprès des partenaires financiers de DELFINGEN Industry. Cette acquisition s’est réalisée pour un prix total (coût brut et coûts associés) de 21 M€.

Pour information, ASCOM Participation, société par actions simplifiée au capital de 420 000 euros, dont l’actionnariat est composé des membres du Comité Exécutif du Groupe, agissant de concert avec DELFINGEN Group S.A., avait manifesté l’intention de souscrire à titre irréductible à hauteur de droits préférentiels de souscription qui lui seraient cédés par DELFINGEN Group dans une transaction de bloc hors marché au prix total de 1€, soit 134 834 actions représentant une souscription de 2 022 510 €, et à titre réductible pour un montant maximum de 45 166 actions soit environ 677 490 €. Cette intention représentait près de 81,02% de l’augmentation de capital envisagée.





INFORMATION SUR LA DÉTENTION DU CAPITAL POST-OPÉRATION





Pré-opération Post-opération Actionnaires Nombre

de titres %

du capital Nombre

de titres %

du capital DELFINGEN Group 1 483 182 60,69% 1 483 182 55,63% ASCOM Participation - - 140 575 5,27% Flottant 960 762 39,31% 1 042 363 39,10% TOTAL 2 443 944 100% 2 666 120 100%



DILUTION





Incidence de l’émission sur les capitaux propres consolidés par action

Quote-part des capitaux propres par action (en euros)* Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 18,31 Après émission de 222 176 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 18,04

* : sur la base d’un montant de capitaux propres sociaux de 44,76M€ au 31/12/2019

Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire

Participation de l’actionnaire (en %) Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 1,00% Après émission de 222 176 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 0,92%

Cadre juridique de l’offre

Faisant usage de la délégation conférée par la 12ème résolution adoptée par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 5 juin 2020, le Conseil d’administration de DELFINGEN a décidé, lors de sa séance du 4 novembre 2020, de mettre en œuvre la délégation qui lui a été consentie et de procéder à une augmentation de capital par émission d’Actions Nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription.

Avertissement

En application des dispositions de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l’article 211-2 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), l’Augmentation de Capital n’a pas donné lieu à un prospectus soumis à l’approbation de l’AMF car le montant total de l’offre calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 8.000.000€.

Un avis aux actionnaires relatif à la présente opération a été publié le 6 novembre 2020 au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO).

Facteurs de risque

Les investisseurs sont invités à porter leur attention sur :

les risques décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 2019 au Chapitre 2.1 Facteurs de risques, disponible sur le site internet de DELFINGEN Industry, espace Finance, rubrique Publications ;

le communiqué de presse concernant le Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020.

Partenaire de l’opération

Euroland Corporate - Conseil de l’opération

DELFINGEN, un leader mondial dans les solutions de protection

et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués

EURONEXT Growth Paris - Code ISIN : FR 0000054132 - Mnémonique : ALDEL

Prochain communiqué : 05/02/2021 - Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2020

Contact : M. Christophe Clerc : +33 (0)3.81.90.73.00 - www.delfingen.com

Pièce jointe