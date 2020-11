L'autorité de transport public de Cologne commande à Alstom et Kiepe Electric la fourniture de 64 trams

L'autorité de transport public de Cologne (Kölner Verkehrs-Betriebe AG, KVB) a signé un contrat avec le consortium de fabricants Alstom et Kiepe Electric pour la fourniture de 64 tramways à plancher bas. La commande des nouveaux tramways de type Citadis avec des adaptations spéciales pour le marché allemand s'élève à 363 millions d'euros. La part d'Alstom s'élève à 60 % de la valeur totale du contrat.

Salzgitter/Düsseldorf, le 25 novembre 2020. Alstom, l'un des principaux fabricants de technologie ferroviaire en Allemagne, dirige un consortium avec son partenaire Kiepe Electric, une filiale de Knorr-Bremse AG, le leader mondial du marché des systèmes de freinage et autres pour les véhicules ferroviaires et commerciaux, qui construira les nouveaux tramways pour la régie des transports publics de Cologne. Les premiers véhicules de présérie seront livrés à la régie des transports publics de Cologne à partir de fin 2023. Les véhicules de série suivront un an plus tard, à la fin de 2024. Le contrat comprend également quelques options pour un total de 47 unités de véhicules supplémentaires.

« Après le contrat avec VGF à Francfort, cette commande est une nouvelle preuve du succès mondial de notre tramway phare Citadis », a déclaré le Dr Jörg Nikutta, directeur général d'Alstom en Allemagne et en Autriche. « Nos tramways offriront aux passagers de l'autorité de transport public de Cologne le plus haut niveau de confort et l'aideront à relever avec succès les défis du transport urbain ».

Jürgen Wilder, membre du conseil d'administration de Knorr-Bremse AG et responsable de la division des systèmes de véhicules ferroviaires, commente : « C'est la plus grande commande de l'histoire de Kiepe Electric. Nous sommes fiers et en même temps tournés vers l'avenir qu'un concept technique commun des entreprises du groupe Knorr-Bremse ait convaincu lors de l'appel d'offres. Nous justifierons la confiance que notre partenaire Alstom et l'autorité de transport public de Cologne nous ont accordée par une technologie d'avenir et un service solide ».

Alstom, en tant que leader du consortium, produira 62 véhicules modernes à plancher bas (trains de 60 mètres de long) et deux véhicules à plancher bas d'une longueur d'environ 30 mètres dans son usine de Barcelone. Les composants électriques des tramways seront fournis par l'usine Kiepe Electric de Düsseldorf et seront également installés dans les tramways de Barcelone. Les bogies des tramways Citadis proviendront de l'usine Alstom du Creusot, en France. ».

Les tramways Citadis circuleront dans toute l'agglomération de Cologne et contribueront de manière décisive à la mobilité dans le centre-ville. Ils séduisent par leurs grandes fenêtres, leurs LED pour un éclairage doux et agréable, leurs grands sièges individuels et les informations sur les voyages diffusées sur de grands écrans. L'équipement comprend également des innovations telles que des systèmes d'assistance au conducteur, des feux de croisement automatiques et des capteurs de pluie. Les tramways se composent chacun de deux unités de véhicules à plancher bas de 30 mètres et ont donc une longueur totale de 60 mètres, offrant de la place pour 195 passagers. Dix doubles portes de chaque côté assurent un meilleur flux de passagers dans le tramway. Pour le marché allemand en particulier, les tramways recevront six bogies rotatifs pour une flexibilité maximale des véhicules et des caisses en acier ».

Grâce à la technologie d'entraînement, de bord et de contrôle ainsi qu'aux convertisseurs de traction de Kiepe Electric, les tramways disposeront d'une technologie électrique fiable et moderne. La technologie de commande la plus récente garantira une circulation sûre, efficace et donc conviviale pour le client. Le concept de véhicule pionnier est hautement disponible, peut être entretenu efficacement et comprend un poste de travail moderne pour le conducteur. Pour contribuer à la sécurité du trafic dans la métropole de Cologne, les nouveaux chemins de fer seront équipés d'un système d'alerte en cas de collision ».

D'autres technologies de pointe du groupe Knorr-Bremse seront également fournies aux tramways, avec des systèmes de freinage hydraulique de Knorr-Bremse, Munich, des systèmes d'embarquement de IFE, Kematen, et une technologie de climatisation innovante de MERAK, Vienne. Ceci répond aux exigences élevées de durabilité du KVB. D'une part, avec l'utilisation d'un réfrigérant à base de CO2, et d'autre part, le concept d'utilisation de la chaleur résiduelle du moteur pour chauffer l'habitacle est exemplaire ».

Les tramways et les véhicules légers Citadis circulent dans les centres urbains des grandes villes du monde entier depuis plus de 15 ans. Chaque nouvelle génération bénéficie des avancées technologiques, de l'expertise d'Alstom et de l'expérience des autorités publiques et des opérateurs de transport public.

Alstom : à l’avant-garde d’une mobilité plus propre et plus intelligente, développe et commercialise des solutions intégrées qui constituent les fondements durables de l’avenir du transport. Alstom propose une gamme complète d'équipements et de services, des trains à grande vitesse, métros, tramways et e-bus aux systèmes intégrés, services sur mesure, infrastructure, signalisation et solutions de mobilité digitales. Alstom a enregistré un chiffre d'affaires de de 8.2 milliards d'euros et 9,9 milliards d'euros de commandes sur l'exercice 2019/20. Basé en France, Alstom est présent dans plus de 60 pays et emploie 38,900 personnes.www.alstom.com

Samuel MILLER - Tel.: +33 (1) 57 06 67 74

samuel.miller@alstomgroup.com

Stefan Brauße

+49 (0)163 77 36 705

stefan.brausse@alstomgroup.com

Xenia Heitmann

Tel. +49 (0)69 97 36 266

alstom@hkstrategies.com

Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Ticker symbol: KBX) is the global market leader for braking systems and a leading supplier of other rail and commercial vehicle systems. Knorr-Bremse’s products make a decisive contribution to greater safety and energy efficiency on rail tracks and roads around the world. About 29,000 employees at over 100 sites in more than 30 countries use their competence and motivation to satisfy customers worldwide with products and services. In 2019, Knorr-Bremse’s two divisions together generated revenues of EUR 6.9 billion (IFRS). For more than 115 years the company has been the industry innovator, driving innovation in mobility and transportation technologies with an edge in connected system solutions. Knorr-Bremse subsidiary Kiepe Electric, based in Düsseldorf, Germany, is a globally active supplier of electrical systems to the leading rail vehicle and bus manufacturers. The company offers efficient solutions and ecologically sustainable concepts for low-emission public transportation with eco-friendly electrical equipment for light rail vehicles, metros and regional rail networks as well as for battery, trolley and In Motion Charging (IMC) buses.

Alexandra Bufe

Tel: +49 (0)89 3547 1402

alexandra.bufe@knorr-bremse.com

Julian Ebert

Tel: +49 (0)89 3547 1497

julian.ebert@knorr-bremse.com

Pièce jointe