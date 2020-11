Strategic Investments A/S har indgået aftale med ABG Sundal Collier ASA om market making i selskabets aktie med virkning fra d. 1. december 2020. Aftalen indeholder en forpligtelse til at stille priser for et højere beløb end selskabets nuværende aftale og forventes derfor at understøtte likviditeten i selskabets aktie.

Selskabets nuværende aftale om market making med A/S Arbejdernes Landsbank ophører d. 30. november 2020.

Med venlig hilsen

Strategic Investments A/S

Jens Black

CEO

