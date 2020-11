L'événement ISG TechXchange : Smart Manufacturing EMEA portera sur les défis de la pandémie et la perturbation des modèles commerciaux

Des experts de l'université Steinbeis, de l'université RWTH Aachen, de Volkswagen et de Hitachi ABB Power Grids étudieront l'impact du COVID-19 sur la fabrication intelligente

FRANCFORT, Allemagne, 25 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le COVID-19 incite fortement les fabricants à s'orienter vers des usines intelligentes, complétées par des solutions à distance et basées sur l'expérience, et des modèles d'exploitation, de structures de coûts et commerciaux optimisés, a déclaré un expert de la fabrication intelligente auprès d'Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq : III ), un cabinet mondial de conseil et de recherche en technologie de premier plan.

« Certains fabricants ont réagi rapidement dès le début de la pandémie grâce à des initiatives ponctuelles de réduction des coûts », a déclaré Christian Decker, partenaire et directeur d'ISG EMEA, fabrication intelligente. « Une approche plus durable consiste à inclure les initiatives numériques en tant que portefeuille d'investissements, et à laisser l'optimisation des coûts financer l'innovation, nécessitant uniquement des sorties de fonds supplémentaires limitées. Cette approche stimulera l'évolution continue des technologies numériques afin de soutenir des opérations compétitives. »

M. Decker animera ISG TechXchange : Smart Manufacturing , une expérience virtuelle d'une journée le 1er décembre qui explorera l'évolution du rôle de l'industrie 4.0 dans un monde post-pandémie, l'émergence d'usines intelligentes et de clients intelligents, et la manière dont les nouvelles technologies peuvent aider les entreprises à rester compétitives au sein d'un marché mondial.

« La fabrication intelligente couvre la chaîne de valeur, des produits intelligents à la production et aux services intelligents, depuis l'atelier jusqu'aux solutions de planification des ressources d'entreprise et au cloud », a déclaré M. Decker. « Les usines intelligentes tirent parti des nouvelles technologies et exploitent les données obtenues à partir des produits, des machines et des processus pour accroître l'efficacité. »

Andi Christl, animateur à la radio Bayerischer Rundfunk, présentera l'événement. Le discours d'ouverture « Advantage Through Knowledge » (L'avantage du savoir) sera prononcé par Markus Hofmann, un spécialiste renommé de la mémoire et directeur du Steinbeis Transfer Institute of Advanced Risk Technologies à l'université Steinbeis de Berlin. M. Hofmann étudie la manière dont les cadres peuvent entraîner leur mémoire pour accéder à des détails cruciaux, des noms et visages aux faits concernant les développements du marché.

Frank Piller, professeur de gestion et directeur de l'Institute for Technology and Innovation Management à l'université RWTH Aachen, réalisera une deuxième présentation liminaire intitulée « Industry 4.0 in the Post-COVID Economy -The Future of Digital Business Models for Smart Manufacturing » (L'Industrie 4.0 dans l'économie post-COVID : l'avenir des modèles commerciaux numériques pour la fabrication intelligente). M. Piller présentera un ensemble de propositions pour l'élaboration de stratégies de fabrication intelligente alors que la pandémie change fondamentalement la création de valeur industrielle et nécessite des modèles commerciaux qui tirent parti de toutes les opportunités technologiques de l'Industrie 4.0.

À propos des technologies de l'Industrie 4.0, M. Decker note que « les appareils IdO ont aidé les organisations à préserver leurs flux de revenus pendant cette pandémie. En conséquence, les entreprises d'un monde post-COVID exigeront probablement plus de produits et de solutions de fabrication intelligente. Par exemple, les robots collaboratifs et les systèmes informatiques qui aident à réduire le nombre d'employés présents sur le site de l'usine répondent aux déficits de main-d'œuvre lorsque des mesures de distanciation physique sont nécessaires. L'avenir est là, mais seules les entreprises les plus avisées utiliseront le plein potentiel de cette technologie. »

Une table ronde sur la mise en œuvre d'un système informatique de classe mondiale invitera Claudio Mandiratta, directeur mondial du sourcing informatique pour Hitachi ABB Power Grids, à développer une stratégie de fabrication intelligente réussie. Christina-Dorothea Schlichting, responsable du programme de sécurité informatique du groupe Volkswagen, partagera des stratégies pour le développement d'une approche de sécurité intégrée, et l'intervenant principal Markus Hofmann participera à une table ronde sur les nouvelles façons de combiner les produits, services, données, technologies et partenaires afin de générer de nouveaux flux de revenus nets.

Des tables rondes supplémentaires exploreront l'alignement des parties prenantes sur la valeur pour le client, les façons de rester compétitif et avant-gardistes, et la mise en place d'une base pour optimiser les opérations. L'événement inclura également l'ISG Innovation Lab, où les participants pourront explorer de nouvelles offres numériques et des présentations de cas d'utilisation d'ISG sur les thèmes « Optimiser le paysage technologique pour des initiatives à grande échelle », « L'informatique de classe mondiale dans le contexte de la fabrication intelligente », « Les nouveaux modèles commerciaux autour des données industrielles » et « Quand peut-on dire que l'on est suffisamment sécurisé ? ».

Rackspace Technology, Solulever et Tech Mahindra parrainent l'événement ISG TechXchange: Smart Manufacturing. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, veuillez consulter le site Web de l'événement.

À propos d'ISG