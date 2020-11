November 25, 2020 06:59 ET

November 25, 2020 06:59 ET

TORONTO, Nov. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) är glada över att kunna presentera uppmuntrande resultat från bolagets utvidgnings- och definitionsborrningsprogram i Aurora-zonen i Björkdal-gruvan. Dessa resultat markerar den öppna karaktären för de djupgående utvidgningarna och en ny framträdande domän av höghaltig malm.



Viktiga punkter avseende borrning vid Aurora

Utvidgningsborrning österut och nedåt på djupet:

4,8 g/t guld över en sann bredd på 2,47 m i MU20-007; och

i MU20-007; och 2,7 g/t guld över en sann bredd på 2,82 m i MU20-016

Definitionsborrning österut:

8,1 g/t guld över en sann bredd på 2,99 m i DOD2020-063; och

i DOD2020-063; och 3,0 g/t guld över en sann bredd på 3,45 m i DOD2020-073

Viktiga punkter i omgivande ådror:

14,5 g/t guld över en sann bredd på 2,92 m i DOD2020-060; och

i DOD2020-060; och 38,7 g/t guld över en sann bredd på 0,59 m i DOD2020-074; och

i DOD2020-074; och 55,6 g/t guld över en sann bredd på 0,28 m i MU20-018

OBS: En fullständig lista över viktiga kompositer vid borrning finns i tabellerna 1 och 2 längst ner i detta dokument.

Dominic Duffy, President och Chief Executive Officer för Mandalay, kommenterar, ”Vi är glada över att rapportera fortsatt uppmuntrande resultat från utvidgningsprogrammet i Aurora. Dessa resultat kommer vid en tidpunkt då malmproduktionen från Aurora ökar och blir den viktigaste malmkällan för Björkdal.”

Duffy fortsätter, ”De utomordentliga halterna i Aurora och dess utvidgning – både öster- och västerut – utgör ett viktigt steg för Björkdal samt en grund för att förbättra halten på den sammanlagda produktionen och förlänga gruvans livslängd. Vi uppmuntras också av några påträffade och mycket höghaltiga ådror i närheten av Aurora som kommer att vara föremål för ytterligare borrning framöver.”

Duffy fortsätter, ”Nuvarande prospekteringsfokus är inriktat på strategisk utveckling av andra mål inom Björkdal, och ser vi fram emot att fortsätta Aurora-expansionsprogrammet i början av 2021.”

Duffy avslutar, ”Vid sidan av detta prospekteringsmeddelande har en video utarbetats av Chris Davis, Vice President of Operational Geology and Exploration för att bättre åskådliggöra detaljerna i detta pressmeddelande. Jag vill bjuda in alla att titta på videon här .”

Utvidgningsborrning i Aurora

Utvidgningsborrningen i Aurora har fortsatt sedan Mandalays senaste Aurora-uppdatering i juni 2020. Österut gav MU20-016 en träff på 2,82 m med 2,7 g/t guld, vilket indikerar att Auroras djupgående hål fortfarande är öppet på djupet. Detta stöddes av MU20-013 med en rimligt mineraliserad ådergrupp på över 3,02 m med 1,6 g/t guld, som påträffades cirka 60 m ovanför. Högre upp i systemet har det skett en ny tolkning av Aurora-fyndigheten på grund av ny utvinning och andra borrningsresultat. Som en konsekvens tolkades MU20-007 innehålla en höghaltig komposit på 2,47 m med 4,8 g/t guld som tillsammans med en annan tidigare rapporterad förekomst (MU20-018 på 7,21 m med 2,5 g/t guld) norrut, markerar en ny anrikad domän öppen mot öster (se figur 2).

Ytterligare borrning österut i hålen MU20-030 och MU20-032 gav inte träffar för någon betydande mineralisering längs den tolkade Aurora-ådern, men i båda fallen berikades liggväggens åder på 0,25 m med 23,5 g/t guld i MU20-030 och 0,96 m med 12,4 g/t i MU20-032 (se figur 1). Detta kan indikera ett hopp över strukturerna i guldfördelningen eller en ännu okänd förskjutning i huvudstrukturen i Aurora. Dessa resultat representerar de mest avlägsna fynden hittills österut. Utvidgningsprogrammet kommer att återupptas i början av 2021.

Omgivande ådror

Förutom att definiera och utvidga Aurora ger borrningen information om ådergrupperna som finns i både liggväggen och hängväggen. Det framgår av MU20-30 och MU20-32 att dessa ådror ibland innehåller högre halter än Aurora och är ett viktigt tillskott till produktionspotentialen i Björkdal-gruvan. I den senaste resursuppdateringen för Björkdal utgjorde Aurora cirka 45 % av metallresursen från ådror ovanför marmorfyndigheten och resten i omgivande ådergrupper. Resultat från den omgivande ådern under den senaste borrningen finns i tabell 2 och illustreras i figur 1.

Definitionsborrning västerut

På grund av åderbildningens och guldanrikningens komplicerade karaktär i och runtom Aurora är det nödvändigt att genomföra riktad definitionsborrning för att optimera malmutvinningen. Från den här borrningen har Mandalay upptäckt att Aurora-systemet också är öppet västerut med uppmuntrande träffar längs Frea-förkastningen på 3,17 m med 3,0 g/t guld i DOD2020-075 och 4,66 m med 2,1 g/t guld i DOD2020-072. I detta område finns drygt 15 andra kontinuerliga ådror längs Aurora med viktiga fynd på 0,59 m med 38,7 g/t guld i DOD2020-074 och 0,37 m med 31,7 g/t guld i DOD2020-075. I likhet med utvidgningen österut kommer ett borrningsprogram att fokusera på utvidgningen längs denna trend i början av 2021.

Figure 1. Snitt norr till söder som illustrerar plats och orientering för den nya förekomsten vid Aurora mellan 1550 E och 1650 E finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/65c1259e-a6a4-4c35-afc4-a58fe4aa3ed8 . Åderbildning och tolkad litologi visas vid 1600 E. DOD-serien av hål borras längre västerut och visas inte i detta snitt.

Figure 2. Längdsnitt av Aurora som illustrerar plats för de senaste utvidgnings- och definitionsborrningsresultaten finns på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98b65977-3ee7-4386-a792-d98da87f9249 .

Borrning och analys

Björkdals geologer loggade och samlade in all diamantborrkärna vid Björkdal-gruvan. Prover från prospekteringsborrhål (prefix MU) skickades till CRS Laboratories Oy (CRS) i Kempele, Finland för provberedning och analys. Borrhålsprover från optimeringsborrningen (prefix DOD) förbereddes och analyserades i ett laboratorium på plats av Minlab AB, ett dotterbolag till CRS (se teknisk rapport daterad den 30 mars 2020, ”Technical Report on the Björkdal Gold Mine, Sweden”. Rapporten finns på SEDAR ( www.sedar.com ) och innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys).

Analys utfördes med hjälp av Pal1000 cyanidfiltreringsprocesser. I Mandalays stränga QA/QC-program ingick användning av standardreferensprover, obearbetat material, duplikat, upprepningar och kvalitetssäkringsförfaranden av interna laboratorier.

Behörig person:

Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är en Charted Professional på Australian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), och en behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt den tekniska och vetenskapliga informationen som finns i detta pressmeddelande.

För mer information

Dominic Duffy

President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen

Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:

647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på att öka produktionen vid dess guld- och antimonverksamhet i Australien, och guldproduktion från sin verksamhet i Sverige för att skapa kortsiktigt kassaflöde.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade resultat under räkenskapsåret 2020. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2020. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Tabell 1. Kompositer för ny borrning i Aurora

Drill Hole ID From (m) To (m) Drill Width (m) True Width (m) Au Grade (g/t) Au (g/t) over min. 3m mining width Target DOD2020-058 77 80.65 3.65 2.81 0.2 0.1 Western Definition DOD2020-059 87.9 93.52 5.62 3.78 0.4 0.4 Western Definition DOD2020-060 79.65 85 5.35 4.25 0.8 0.8 Western Definition DOD2020-061 66.6 70.2 3.60 3.33 0.9 0.9 Western Definition DOD2020-063 94.25 98.4 4.15 2.99 8.1 8.1 Western Definition DOD2020-072 148.5 153.2 4.70 4.66 2.1 2.1 Western Definition DOD2020-073 142.25 145.7 3.45 3.45 3.0 3.0 Western Definition DOD2020-074 145.7 149.5 3.80 3.77 0.2 0.2 Western Definition DOD2020-075 139.05 142.25 3.80 3.17 3.0 3.0 Western Definition DOD2020-076 145.45 148.3 3.80 2.67 0.2 0.2 Western Definition DOD2020-097 121 126.6 5.55 3.50 0.7 0.7 Western Definition DOD2020-099 107.2 113.8 6.55 4.63 2.0 2.0 Western Definition MU20-007 323.45 326.2 2.75 2.47 4.8 3.9 Eastern Extension MU20-013 216.1 219.55 3.45 3.02 1.6 1.6 Eastern Extension MU20-016 271.6 276.6 5.00 2.82 2.7 2.5 Eastern Extension MU20-017 188.3 197.75 9.45 7.30 0.6 0.6 Eastern Extension MU20-030 132 135.4 3.40 2.36 0.6 0.5 Eastern Extension MU20-031 161.95 163.85 1.90 1.17 0.4 0.1 Eastern Extension MU20-032 208.25 211.15 2.90 1.89 1.6 1.0 Eastern Extension

Anmärkningar

Där sanna bredder är större än 3 m är halterna inte utspädda och presenteras som halten för kompositens sanna bredd.

Tabell 2. Kompositer för ny borrning runtom i Aurora

Drill Hole ID From (m) To (m) Drilled Width (m) True Width (m) Au Grade (g/t) Au (g/t) over min. 3m mining width Description DOD2020-058 71.00 72.80 1.80 1.60 2.9 1.6 Foot Wall Veining DOD2020-060 73.60 77.80 4.20 2.92 14.5 14.1 Foot Wall Veining DOD2020-060 115.00 115.35 0.35 0.25 9.5 0.8 Hanging Wall Veining DOD2020-061 52.55 60.10 7.55 6.51 2.6 2.6 Foot Wall Veining DOD2020-061 97.30 97.70 0.40 0.31 8.9 0.9 Hanging Wall Veining DOD2020-063 133.80 134.10 0.30 0.19 57.4 3.6 Hanging Wall Veining DOD2020-072 83.80 84.75 0.95 0.92 9.7 3.0 Foot Wall Veining DOD2020-072 116.10 116.50 0.40 0.31 5.9 0.6 Foot Wall Veining DOD2020-072 157.75 158.75 1.00 0.78 4.8 1.3 Hanging Wall Veining DOD2020-072 187.55 188.10 0.55 0.50 7.6 1.3 Hanging Wall Veining DOD2020-072 191.50 192.00 0.50 0.49 3.8 0.6 Hanging Wall Veining DOD2020-073 48.05 48.65 0.60 0.59 5.8 1.1 Foot Wall Veining DOD2020-073 64.50 64.85 0.35 0.31 6.3 0.6 Foot Wall Veining DOD2020-073 153.15 153.60 0.45 0.44 3.8 0.6 Hanging Wall Veining DOD2020-073 178.05 179.65 1.60 1.59 4.9 2.6 Hanging Wall Veining DOD2020-073 185.70 186.00 0.30 0.21 24.3 1.7 Hanging Wall Veining DOD2020-074 32.70 33.30 0.60 0.59 38.7 7.6 Foot Wall Veining DOD2020-074 131.95 132.35 0.40 0.39 16.0 2.1 Foot Wall Veining DOD2020-074 153.70 156.10 2.40 2.15 2.0 1.4 Hanging Wall Veining DOD2020-074 165.90 167.75 1.85 1.80 3.5 2.1 Hanging Wall Veining DOD2020-074 185.60 185.95 0.35 0.34 6.1 0.7 Hanging Wall Veining DOD2020-075 31.60 32.05 0.45 0.42 5.6 0.8 Foot Wall Veining DOD2020-075 52.75 53.10 0.35 0.34 7.7 0.9 Foot Wall Veining DOD2020-075 77.00 77.35 0.35 0.33 5.1 0.6 Foot Wall Veining DOD2020-075 108.75 109.10 0.35 0.31 9.3 1.0 Foot Wall Veining DOD2020-075 123.20 124.60 1.40 1.29 3.2 1.4 Foot Wall Veining DOD2020-075 170.15 170.65 0.50 0.34 10.3 1.2 Hanging Wall Veining DOD2020-075 180.80 181.20 0.40 0.37 31.7 3.9 Hanging Wall Veining DOD2020-075 190.25 190.60 0.35 0.31 13.3 1.4 Hanging Wall Veining DOD2020-076 29.88 30.25 0.37 0.27 6.1 0.5 Foot Wall Veining DOD2020-076 51.40 52.83 1.43 1.36 1.8 0.8 Foot Wall Veining DOD2020-076 103.00 103.35 0.35 0.29 7.4 0.7 Foot Wall Veining DOD2020-076 117.30 117.65 0.35 0.27 12.4 1.1 Foot Wall Veining DOD2020-076 126.15 126.50 0.35 0.32 6.5 0.7 Foot Wall Veining DOD2020-076 157.20 157.70 0.50 0.31 5.6 0.6 Hanging Wall Veining DOD2020-076 163.00 164.45 1.45 1.38 3.3 1.5 Hanging Wall Veining DOD2020-076 183.35 183.70 0.35 0.31 15.0 1.6 Hanging Wall Veining DOD2020-076 196.30 199.30 3.00 2.69 2.1 1.9 Hanging Wall Veining DOD2020-076 201.65 202.00 0.35 0.31 5.1 0.5 Hanging Wall Veining DOD2020-097 111.25 112.25 1.00 0.78 3.5 0.9 Foot Wall Veining DOD2020-097 166.15 166.80 0.65 0.37 7.9 1.0 Hanging Wall Veining DOD2020-099 112.90 113.75 0.85 0.70 4.0 0.9 Hanging Wall Veining DOD2020-099 139.55 139.95 0.40 0.29 11.2 1.1 Hanging Wall Veining MU20-007 229.30 230.00 0.70 0.61 2.7 0.6 Foot Wall Veining MU20-008A 320.05 321.95 1.90 1.90 1.4 0.9 Foot Wall Veining MU20-009A 327.05 329.00 1.95 1.07 14.5 5.2 Foot Wall Veining MU20-009A 338.40 338.85 0.45 0.27 5.9 0.5 Foot Wall Veining MU20-011 177.60 178.50 0.90 0.78 2.5 0.6 Foot Wall Veining MU20-011 271.60 273.00 1.40 0.30 7.2 0.7 Foot Wall Veining MU20-011 278.75 279.25 0.50 0.23 32.5 2.5 Foot Wall Veining MU20-011 337.45 338.65 1.20 0.29 13.9 1.3 Hanging Wall Veining MU20-011 362.20 362.75 0.55 0.26 6.2 0.5 Hanging Wall Veining MU20-011 371.60 372.00 0.40 0.31 5.1 0.5 Hanging Wall Veining MU20-012 119.70 120.00 0.30 0.29 6.5 0.6 Foot Wall Veining MU20-014 191.30 192.15 0.85 0.78 6.2 1.6 Hanging Wall Veining MU20-015 153.75 154.70 0.95 0.79 2.9 0.8 Hanging Wall Veining MU20-016 27.90 28.60 0.70 0.70 3.4 0.8 Foot Wall Veining MU20-016 224.40 224.75 0.35 0.20 12.5 0.8 Foot Wall Veining MU20-017 167.65 168.15 0.50 0.34 5.6 0.6 Foot Wall Veining MU20-018 114.20 114.65 0.45 0.44 3.7 0.5 Foot Wall Veining MU20-018 194.40 195.25 0.85 0.78 4.5 1.2 Hanging Wall Veining MU20-030 96.20 96.55 0.35 0.25 23.5 2.0 Foot Wall Veining MU20-032 155.70 156.85 1.15 0.96 12.4 4.0 Foot Wall Veining

Anmärkningar