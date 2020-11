MONTRÉAL, 25 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSXV : XBC) (« Xebec »), fournisseur mondial de solutions d’énergie propre, est ravi d’annoncer aujourd’hui l’octroi d’unités d’actions restreintes (« UAR ») dans le cadre du Régime d’intéressement à base d’actions de l’entreprise.

Le 5 octobre 2020, un total de 9 000 UAR a été octroyé à un dirigeant de l’entreprise dans le cadre de son embauche, conformément à son contrat de travail avec Xebec. Les UAR sont payables en actions ordinaires de Xebec et seront acquises en versements égaux de 3 000 actions au cours de trois ans, suivant la date de l’octroi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

