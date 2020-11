MONTRÉAL, 25 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-BOX Technologies Inc. (D-BOX) (TSX: DBO), un chef de file mondial en matière d'expériences de divertissement immersif et haptique, et Jaymar, un des plus importants fabricants de meubles nord-américains, dévoilent leur tout nouveau siège, D-BOX LIFESTYLE par Jaymar Experience, un produit plus abordable révolutionnant l’expérience immersive et qui transforme le divertissement en famille à domicile.



Les amateurs de films, de séries, de musique, de détente et d’expériences enrichies résidant aux États-Unis, peuvent dès aujourd’hui acheter leurs sièges, offerts en différents styles et coloris par l’entremise des sites Web Jaymarexperience.com, Wayfair.com et Amazon.com. Les Canadiens pourront quant à eux, se les procurer par l’intermédiaire du réseau de détaillants autorisés de Jaymar au Canada, à compter de 2021. DBOX et sa technologie haptique unique et Jaymar Experience vous feront vivre des sensations riches et profondes comme jamais auparavant, et ce, dans le confort de votre foyer.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/953956fa-eea7-4615-b101-bfc8f3cf8b2c/fr

Technologie D-BOX haptique

Le nouveau HaptiSync Hub est un concentrateur doté d’un capteur de son intégré qui synchronise, de façon transparente, le contenu à l’écran avec le système haptique de votre siège D-BOX LIFESTYLE par Jaymar Experience. Cette technologie haptique fait vivre des émotions à l'ensemble du corps, par le biais de diverses intensités de mouvements, de vibrations et de textures. D-BOX améliore votre expérience de visionnement et d’écoute de contenu à domicile en fournissant un retour d’information au corps et en stimulant l’imagination.

Vivez l'expérience haptique totale et découvrez plus de 2 000 films, séries et musique compatibles en D-BOX, dont vos classiques préférés, sorties récentes et bien d’autres encore. Notre bibliothèque de contenus compatibles en D-BOX s’agrandit constamment.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement réalistes, immersives et haptiques en fournissant une rétroaction à l'ensemble du corps et en stimulant l'imagination par le mouvement. L'haptique permet essentiellement de ressentir des sensations qui seraient perçues si le corps interagissait directement avec des objets physiques. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vivre et vibrer le monde comme jamais. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social situé à Montréal, au Canada, et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine. D-BOX.com

À PROPOS DE JAYMAR

Jaymar est un fabricant de meubles rembourrés depuis 1956. Nous offrons une grande variété de produits et sommes spécialisés dans les sièges de cinéma à domicile et de cinéma commercial. Nos produits sont conçus et fabriqués avec le meilleur bois massif canadien de haute qualité, du cuir italien, de la mousse haute densité et les mécanismes de haute technologie les plus récents. Jaymar est fier d'employer 160 personnes dans usine nord-américaine.

