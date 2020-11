Les clients de ces fournisseurs pourront s’abonner à Qello Concerts by Stingray, à Stingray Karaoke et à Stingray Classica

Optimum et Suddenlink d’Altice, Amazon, OneHub TV, Player +, Rogers Communications, Swisscom blue TV et Totalplay ajoutent les chaînes de vidéo sur demande par abonnement à leur offre de contenu



MONTRÉAL, 25 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd’hui le lancement de ses chaînes de vidéo sur demande par abonnement (VSDA) haut de gamme en partenariat avec le nouveau fournisseur OneHub TV (Royaume-Uni), ainsi qu’avec ses collaborateurs existants Optimum et Suddenlink d’Altice (États-Unis), Amazon Prime Video Channels (Italie et Espagne), Player + (Pologne), Rogers Communications (Canada), Swisscom blue TV (Suisse) et Totalplay (Mexique). Les chaînes VSDA Qello Concerts by Stingray, Stingray Karaoke et Stingray Classica seront désormais offertes aux clients en contrepartie d’un abonnement mensuel.

Ces services de divertissement haut de gamme offrent aux abonnés l’accès privilégié à des concerts présentés à guichets fermés des plus grandes têtes d’affiche actuelles, à une collection inégalée de magnifiques concerts classiques, opéras et balles filmés sur les scènes du monde entier, ainsi qu’à un catalogue de karaoké exceptionnel pour partager le plaisir de chanter en famille ou entre amis.

« Grâce à ce nouvel accord, nos fournisseurs partenaires pourront offrir à leurs clients les divertissements de qualité que sont Qello Concerts by Stingray, Stingray Karaoke et Stingray Classica », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « La façon dont les gens regardent la télé et consomment de la musique évolue constamment. Nous sommes toujours à la recherche de partenariats novateurs qui nous aideront à proposer notre contenu trié sur le volet au plus grand nombre et à consolider notre présence à l’échelle mondiale. »

Les chaînes de VSDA, en bref

Qello Concerts by Stingray – offerte par Amazon Prime Video Channels Italie, Amazon Prime Video Channels Espagne, Player + et Totalplay – regroupe la plus vaste collection de concerts pleine longueur et de documentaires musicaux au monde. Les abonnés du service peuvent parcourir des centaines de performances des plus grandes vedettes internationales d’hier et d’aujourd’hui, telles que Beyoncé, AC/DC, Paul McCartney, Queen, Imagine Dragons, The Rolling Stones et plusieurs autres.

Stingray Karaoke – offerte par Optimum et Suddenlink d’Altice, et Swisscom blue TV – propose des milliers de titres de karaoké populaires dans un vaste éventail de genres musicaux, du rock à la pop en passant par les favoris des enfants. Les abonnés du service peuvent interpréter des titres dans le style des plus grands artistes de l’heure, y compris Billie Eilish, Ariana Grande, Shawn Mendes et Taylor Swift, et des légendes d’hier, comme Elvis, les Beatles, Bon Jovi et ABBA.

Stingray Classica – offerte par OneHub TV et Rogers Communications – est la destination consacrée à la musique classique, à l’opéra et au ballet la plus prisée au monde. Les abonnés du service sont invités à découvrir aux premières loges des productions enregistrées dans des salles de concert, des festivals et des opéras de renom, tels que Carnegie Hall, le Teatro alla Scala, le Royal Ballet, le San Francisco Opera, le Teatro Colón et plusieurs autres.



À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 200 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 156 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com

