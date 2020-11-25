佛罗里达奥卡拉, Nov. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIM ImmunoTech Inc.（美国NYSE代码：AIM）今天宣布了开发新冠肺炎（由SARS-CoV-2病毒引起）新疗法/预防策略工作取得的进展。



首先，AIM报告称，Roswell Park综合癌症中心的1/2a期研究正在全面进行，该研究评估AIM的Ampligen和干扰素α-2b两种药物联用作为癌症和轻度到中度新冠肺炎患者潜在的早期治疗药物，首位患者已在研究中完成招募并接受治疗。

AIM是这项临床试验的合作者，试验的部分资金来自国家癌症研究所和AIM的拨款，以及Roswell Park的机构支持。AIM为这项研究免费提供Ampligen。关于这次由Roswell Parkdrs的合作主要研究者 Brlamm Segal 博士和 Pawel Kalinski 博士领导的试验，全部详细情况可通过 ClinicalTrials.gov 查询。

此外， AIM团队正在努力开发：

针对一线工作者、老年人和其他高危患者（包括癌症等共患病患者）的鼻内预防策略；以及

对于新冠长期症状患者（因其感染结束后的持久症状而得名）的有效治疗方法。

AIM首席执行官Thomas K. Equels表示：“尽管全球主要制药公司的工作主要集中于应对新冠肺炎疫苗的迫切需求，其中Moderna和Pfizer最近已宣布了重要而有希望的结果，但AIM相信，为已经感染这种疾病的患者开发早期治疗方法也是一项同样紧迫的医疗需求。我们非常感谢Brahm Segal博士和Pawel Kalinski博士的领导，以及Roswell Park整个团队的巨大努力。随着这一重要试验的进展，我们期待提供更多的最新信息。”

关于AIM ImmunoTech Inc.

AIM ImmunoTech Inc.是一家免疫药物公司，致力于研究和开发治疗多种类型癌症、免疫疾病和病毒性疾病（包括由SARS-CoV-2病毒引起的新冠肺炎）的疗法。

警示声明

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