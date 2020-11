Ne doit pas être distribué aux agences de transmission américaines ni diffusé aux ÉtatsUnis



MONTRÉAL, 25 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX-V : FRO.UN) Fiducie de placement immobilier Fronsac (la « FPI » ou « Fronsac ») est heureuse d’annoncer la clôture du placement public précédemment annoncé (le « Placement ») de ses parts (les « Parts »).

Dans le cadre du Placement, 2 653 846 Parts ont été émises et vendues au total, ce qui inclut l’exercice intégral par les Placeurs pour compte (au sens attribué à ce terme ciaprès) de leur option de surallocation leur permettant d’acheter jusqu’à 346 154 Parts supplémentaires. Les Parts ont été émises et vendues au prix de 6,50 $ par Part, pour un produit brut total de 17 249 999 $. Le Placement a été effectué par l’entremise d’un syndicat de placeurs codirigé par Paradigm Capital Inc. et Corporation Canaccord Genuity, agissant comme coteneurs de livres, et comprenant Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. et Echelon Wealth Partners Inc. (collectivement, les « Placeurs pour compte »).



Le Placement et la clôture, annoncée précédemment, de son placement privé de débentures convertibles non garanties de la FPI ont permis à Fronsac de recueillir un produit brut de 23,25 millions de dollars au total.

Les Parts ont été offertes au moyen d’un prospectus simplifié déposé auprès des commissions des valeurs mobilières et des autres autorités de réglementation analogues de chacune des provinces du Canada.

Le produit net tiré du Placement sera affecté conformément à ce qui est énoncé dans le communiqué de Fronsac daté du 10 novembre 2020.

Des initiés de Fronsac ont souscrit 164 610 Parts au total dans le cadre du Placement, pour un produit brut total de 1 069 965 $ revenant à Fronsac. La participation de ces initiés au Placement (la « Participation d’initiés ») est considérée comme une « opération avec une personne apparentée » au sens de la Politique 5.9 de la Bourse de croissance TSX et du Règlement 61101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement 61101 »). En vertu des alinéas 5.5a) et 5.7(1)a) du Règlement 61101, Fronsac est dispensée d’obtenir une évaluation officielle et l’approbation de ses porteurs de parts minoritaires à l’égard de la Participation d’initiés étant donné que la juste valeur marchande du produit brut du Placement (y compris la Participation d’initiés) est inférieure à 25 % de la capitalisation boursière de Fronsac telle qu’elle est déterminée conformément au Règlement 61101. Fronsac n’a pas déposé de déclaration de changement important 21 jours avant la clôture du Placement, car les détails concernant la Participation d’initiés n’avaient pas encore été confirmés. Le Placement a été approuvé à l’unanimité par le conseil des fiduciaires de Fronsac.

Les titres décrits dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas inscrits aux termes de la loi des ÉtatsUnis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ils ne peuvent être ni offerts ni vendus aux ÉtatsUnis ou à une personne des ÉtatsUnis, ou pour le compte ou au profit d’une telle personne, s’ils n’ont pas été inscrits ou en l’absence d’une dispense applicable des obligations d’inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres et aucun de ces titres ne sera vendu dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Fronsac – Fiducie de placement immobilier Fronsac est une fiducie à capital variable qui acquiert et possède des immeubles commerciaux de grande qualité assortis de baux hypernet et dont la gestion est assumée entièrement par le locataire.

Énoncés prospectifs – Le présent communiqué contient des énoncés et des renseignements prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Fronsac met le lecteur en garde que les événements réels pourraient différer considérablement des attentes actuelles en raison de risques connus et inconnus, d’incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats envisagés dans ces énoncés. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent le risque que Fronsac affecte le produit net du Placement d’une manière différente de celle qui est indiquée dans les présentes en fonction de circonstances futures, les risques liés à la conjoncture économique, y compris les risques liés à l’incidence de la pandémie de Covid19 actuelle sur les locataires de la FPI et le marché immobilier, les risques liés au marché immobilier local et aux activités immobilières en général, les risques liés à la dépendance envers la situation financière des locataires, les variations des taux d’intérêt, la disponibilité du financement sous forme de dette ou de capitaux propres et les incidences liées à l’adoption de nouvelles normes comptables, ainsi que les autres risques, incertitudes et facteurs énoncés dans le prospectus simplifié définitif de Fronsac daté du 19 novembre 2020 et décrits de temps à autre dans les documents déposés par Fronsac auprès des commissions de valeurs mobilières ou des autorités de réglementation analogues, y compris sa notice annuelle et son rapport de gestion. Fronsac n’a pas l’intention de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs et elle ne s’engage pas à le faire, malgré la survenance de tout événement futur ou pour quelque motif que ce soit, à moins que la loi ou une autorité de réglementation ne l’y oblige.

La Bourse de croissance TSX inc. et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Jason Parravano au 4505365328.