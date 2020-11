Selskabsmeddelelse nr. 26/2020

Holbæk, den 25. november 2020









Sparekassen Sjælland Fyn A/S udsteder Senior Non-Preferred obligationer for 150 mio. kr.

Under henvisning til selskabsmeddelelse nr. 25/2020 af 24. november 2020 meddeles det, at Sparekassen Sjælland-Fyn A/S med valør 2. december 2020 udsteder Senior Non-Preferred obligationer for 150 mio. kr.

Der er tale om en 5-årig udstedelse med mulighed for førtidig indfrielse efter 4 år og løbende herefter forudsat Finanstilsynets forudgående tilladelse. Udstedelsen forrentes med en fast årlig rente på 2,145 % p.a. de første fire år.



Udstedelsen sker som et led i sparekassens løbende kapitalplanlægning.









Med venlig hilsen

Lars Petersson Thomas Kullegaard

Administrerende direktør Formand

Yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

Administrerende direktør Lars Petersson

Sparekassedirektør Lars Bolding

www.spks.dk/ir

Vedhæftet fil