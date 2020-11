MONTRÉAL, 25 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans l’espoir d’offrir à un plus grand nombre de Canadiens des services Internet abordables et fiables. IVC Telecom a récemment annoncé le lancement de son service Internet illimité dans le Nord de l’Ontario, dans des régions comme Thunder Bay, Saulte Ste Marie et Kenora. Cette initiative s’ajoute à ses forfaits Internet haute vitesse illimités et abordables et vise à garantir un service à la clientèle qui répond aux attentes de ses utilisateurs.



« Pour le lancement de notre service internet dans la région du Nord de l’Ontario, Nous prévoyons non seulement d'étendre nos services, mais aussi d'aider les utilisateurs à bénéficier des meilleurs offres. Pour cette raison, nous avons décidé de commercialiser un forfait internet 75 Mbps à un prix inférieur à 40$ sans engagement, afin de garantir la meilleure tarification possible sur le marché. » a déclaré Vipin Kumar, Responsable du service à la clientèle.

IVC Telecom est un jeune fournisseur de services Internet qui tente de perturber le statu quo de l’industrie des services Internet au Canada. Après des décennies à faire face à des prix élevés, des vitesses Internet lentes et un service client peu fiable, IVC a décidé de donner l’exemple et d’introduire des offres promotionnelles attrayantes avec un service client de qualité adapté aux besoins de chaque utilisateur. Afin de rapprocher le fournisseur de services Internet de ses clients, IVC a récemment lancé une nouvelle application mobile, ainsi qu’un site Web modernisé pour assurer la meilleure expérience pour ses clients.

En plus de son service Internet abordable, IVC Telecom introduira bientôt son service téléphonique résidentiel, permettant à ses clients de communiquer librement sans avoir à s’inquiéter de frais supplémentaires. « Contrairement aux autres entreprises de télécommunications, notre objectif est de nous adapter à l’évolution de la technologie tout en offrant un service flexible adapté aux besoins de chacun de nos clients.» a déclaré Vipin Kumar, Responsable du service à la clientèle..

À propos d'IVC :

IVC Telecom a été crée en 2016 à Montréal et se compose d'une équipe de plus de 50 personnes avec l'initiative de fournir aux canadiens des services de télécommunication innovants, peu coûteux et fiables. Les principaux produits comprennent Internet haute vitesse, téléphonie résidentielle et le service des appels Wifi. Si vous souhaitez vous informer davantage sur IVC Telecom, visitez le site www.ivctel.com

Lien : https://www.ivctel.com/promotion/northern-ontario

