MONTRÉAL, 25 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V : NBY) a le plaisir d’annoncer qu’elle a complété la vente de sa participation (la « transaction ») dans la propriété Des Meloizes (la « propriété ») annoncée précédemment le 29 septembre 2020. La propriété était détenue par la Société et SOQUEM inc. (« SOQUEM ») dans le cadre d’une entente de coentreprise.



La transaction

La transaction a été complétée entre la Société, SOQUEM et Generic Gold Corp. (« Generic Gold »). En échange de sa participation de 47 % dans la propriété, la Société a reçu : (i) un montant en espèces de 25 000 $; et (ii) un total de 1 750 000 actions ordinaires (les « actions de contrepartie ») de Generic Gold.

En échange de sa participation de 53 % dans la propriété, SOQUEM a reçu : (i) un montant en espèces de 175 000 $; et (ii) un total de 750 000 actions de contrepartie. De plus, SOQUEM a reçu une redevance de 3 % en rendement net de fonderie (la « NSR ») en lien avec la propriété, laquelle est assujettie à un droit et une option pour Generic Gold d’acquérir 1 % de la NSR à un coût de 1 000 000 $.

Mise à jour corporative

NioBay aimerait également annoncer, sous réserve de l’approbation des autorités règlementaires, qu’elle a retenu les services de Venture Liquidity Providers Inc. (« VLP ») afin de mettre à l’œuvre son service de tenue de marché visant à favoriser la négociation ordonnée des actions ordinaires de la Société.

Le service de tenue de marché sera entrepris par VLP via un courtier enregistré, W.D. Latimer Co. Ltd., en conformité avec les politiques applicables de la Bourse de croissance TSX et avec d’autres lois applicables. En retour de ses services, la Société a accepté de payer à VLP une somme de 5 000 $ par mois sur une période de 12 mois. L’entente de services de tenue de marché avec VLP peut être interrompue en tout temps par la Société ou par VLP. La Société et VLP sont considérées comme des parties sans lien dépendance et VLP ne détient actuellement aucun intérêt, directement ou indirectement, dans la Société ou des titres liées à celle-ci. Les ressources financières et actions requises pour le service de tenue de marché seront fournies par W.D. Latimer Co. Ltd. Les frais payés par la Société à VLP visent uniquement des services rendus. Il n’existe aucun facteur de performance dans l’entente entre VLP et la Société, et VLP ne recevra pas d’actions ou d’options de la Société en guise de compensation pour les services rendus.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

Les Métaux NioBay inc. est une société d’exploration minière détenant une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec et une participation directe de 47 % dans certains titres miniers situés dans les régions de Chibougamau et Normétal, au Québec, aux termes d’une convention de co-entreprise avec SOQUEM.

Mise en garde

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des informations prospectives au sens des dispositions des lois sur les valeurs mobilières canadiennes. Ces déclarations sont forcément fondées sur plusieurs croyances, hypothèses et opinions de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites et sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et les événements futurs et ceux anticipés ou projetés. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives dans le cas où les croyances, estimations ou opinions, ou autres facteurs changeraient, excepté si la loi l’imposait.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

